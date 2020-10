WRC: arriva un' anteprima Hyundai. E' la nuova i20 R5?

A poche ore dalla grande prestazione ottenuta al Rally Italia Sardegna con la splendida doppietta firmata da Dani Sordo - Carlos Del Barrio e Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport ha annunciato che il 21 ottobre presenterà una nuova vettura da corsa.

Un momento propizio per farlo, dopo i recenti successi nel Mondiale Rally. Ed è proprio il mondo dei rally il palcoscenico che potrebbe vedere protagonista la nuova vettura che uscirà dagli stabilimenti del team che hanno sede ad Alzenau.

Nel video diffuso questa mattina sulle proprie pagine social da Hyundai Motorsport, la vettura in questione è celata dall'ombra, ma alcuni dettagli portano a pensare che si stia parlando della nuova i20 R5. Prima di tutto le forme della carrozzeria, senza contare l'andamento particolare dei gruppi ottici posteriori che ricalcano quello delle nuove i20 stradali.

Altri due indizi che portano a pensare come questa vettura, che sarà presentata tra una settimana esatta a partire da oggi, sia stata creata sulla base delle regole R5 sono i seguenti: la forma e le dimensioni dell'alettone posteriore, ben più piccolo e semplice rispetto a quello delle i20 Coupé WRC Plus che vincono nel WRC, ma anche la scritta "Customer Racing" che compare sulle fiancate.

Stiamo parlando della divisione dedicata ai clienti racing di Hyundai Motorsport, che sino a qualche anno fa era diretta proprio da Andrea Adamo, oggi team director dell'intera struttura. Considerando che nei Mondiali e campionati turismo Hyundai impiega le i30 N, è facile pensare che si tratti della i20 R5.

La vettura, qualora avessimo visto giusto, andrà a sostituire la i20 New Generation R5 che, per altro, ha vinto domenica scorsa al Rally Italia Sardegna nel WRC3 grazie a Jari Huttunen. Una vettura che, nel tempo, è cresciuta molto, ma che presto potrebbe diventare pezzo da museo. Con il lancio del nuovo modello automotive della i20, l'operazione di Hyundai che porterà a lanciare la nuova generazione di i20 ha più che senso. Attendendo poi l'esordio della nuova WRC Rally1 che esordirà in gara a gennaio 2022.