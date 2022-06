WRC | Approvate modifiche per aiutare equipaggi e meccanici

Carica lettore audio

Il Consiglio Mondiale del Motorsport, riunitosi oggi a Parigi, ha preso importanti decisioni sul regolamento tecnico e sportivo WRC al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei team, di guida per i piloti, ma anche per migliorare ulteriormente la sostenibilità del Mondiale.

Il primo provvedimento, forse quello più importante, è legato al tempo a disposizione dei team per rimettere in sesto vetture ritirate e farle ripartire il giorno seguente.

Sino a oggi il tempo a disposizione dei team per sistemare le vetture era di 3 ore. Con l'introduzione dei nuovi veicoli ibridi, le Rally1, avvenuto a inizio anno il Consiglio ha deciso di aumentare a 4 le ore a disposizione dei meccanici.

Non è tutto, perché questo tempo può essere - a scelta - spezzato in un massimo di due sezioni temporali così da migliorare il carico di lavoro dei team prima e dopo i Service serali di fine tappa.

Approvate modifiche anti calore

Dal Rally del Portogallo in poi, gli equipaggi che sono alla guida di vetture Rally1 ibride hanno dovuto fare i conti con temperature molto alte dovute non solo al clima caldo, ma anche alla presenza del pacchetto elettrico alle loro spalle (posizionato tra l'abitacolo e l'assale posteriore e il diverso disegno e posizionamento del terminale di scarico (che ora passa sotto il sedile del navigatore).

Il Consiglio ha approvato le proposte relative all'apertura del lunotto e della presa d'aria sul tetto delle vetture Rally1. Queste richiedono il supporto della Commissione d'Omologazione per affrontare i problemi di temperatura dell'abitacolo che, appunto, sono stati riscontrati negli ultimi rally.

Road book via mail

La FIA ha intrapreso da diversi anni la via della sostenibilità e anche il WRC va il quella direzione. Il Consiglio Mondiale ha infatti deciso che il road book non sarà più inviato via posta in formato cartaceo, ma arriverà via mail prima dell'evento.