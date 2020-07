Il Rally di Turchia ha una nuova data nel calendario 2020 del FIA World Rally Championship.

L'evento che si svolge sui percorsi sterrati di Marmaris avrà luogo il weekend del 18-20 settembre, come quinto round della stagione corrente, ossia una settimana prima di quanto precedentemente annunciato.

La pandemia di Coronavirus da mesi ha costretto il promoter del WRC e gli organizzatori della varie competizioni una revisione dei programmi; questa nuova collocazione in calendario, voluta fortemente anche dalla federazione turca TOSFED, dà modo ad altri rally di essere eventualmente inseriti nell'elenco.

La conferma arriva dagli stessi promotori della massima serie rallistica, con il Rally di Ypres - ad esempio - che continua a sperare di rientrare nei programmi del Mondiale, come più volte hanno ammesso gli organizzatori del Belgio.

"Il cambio di date ci darà modo di introdurre nuovi eventi nel calendario 2020, come ci auguriamo - ha dichiarato l'AD del WRC, Jona Siebel - Siamo estremamente grati a TOSFED per la flessibilità mostrata in questi momenti così impegnativi per lo sport in tutto il mondo".

“Marmaris, che è un famoso resort di vacanza in Turchia, è aperto e accoglie i turisti, quindi concorrenti e fan possono essere fiduciosi di poter viaggiare ancora dopo il lockdown da Coronavirus".

“L'evento si svolgerà ovviamente seguendo tutti i protocolli anti-Covid, applicando le linee guida di FIA e WRC in collaborazione con le leggi turche, in modo che tutti i coinvolti e i fan possano godersi lo spettacolo".

Il Presidente TOSFED, Eren Üçlertopraği, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere nuovamente il FIA WRC in Turchia per la terza volta e faremo tutto il necessario per la totale sicurezza che garantisca un grande evento".