WRC: anche Lappi ora è sul mercato. M-Sport alla finestra

Esapekka Lappi è l'ennesimo nome iscritto al virtuale ufficio di collocamento del WRC dopo l'addio immediato al Mondiale Rally di Citroen Racing. Il pilota finlandese è rimasto a suo dire spiazzato dalla comunicazione della Casa francese, non avendo ricevuto avvisaglie di quanto è poi accaduto lo scorso mercoledì.

Esapekka era pronto per prepararsi e andare a effettuare test invernali in vista del Rally di Monte-Carlo e del Rally di Svezia, prima gara del WRC 2020 che si svolgerà a fine gennaio, al volante della C3 dotata della nuova aerodinamica. Invece ha dovuto rivedere completamente i suoi piani.

"Non voglio mentire. Questa per me è una notizia davvero brutta", aveva detto Lappi sulle sue pagine ufficiali del principali social dopo l'addio di Citroen. "Mi dispiace per il team e per i nostri fan. Ma non c'è nulla che possa fare".

Sin dalle ore successive all'annuncio della Casa francese, Lappi ha iniziato a lavorare sodo assieme al gruppo che gli cura gli interessi sportivi, la EvenManagement, per trovare un sedile per la prossima stagione.

"Il lavoro per trovare un altro sedile per i prossimi anni è iniziato. Non c'è molto tempo ma ho un gruppo di persone molto valido attorno a me", aveva fatto sapere Esapekka, che ora si trova a far compagnia ad altri "disoccupati" di lusso, come il connazionale Jari-Matti Latvala, ma anche Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Craig Breen, Hayden Paddon.

Tutti questi piloti, se Toyota dovesse confermare la nuova line up piloti formata da Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, sono in lizza per l'unico sedile rimasto disponibile: quello in M-Sport Ford. Nelle ultime ore Lappi si è detto fiducioso di poter trovare un sedile e che "Qualcosa di positivo è successo".

L'attenzione, in attesa del comunicato ufficiale di Toyota riguardo ai suoi nuovi piloti, si sposta tutta a Cockermouth, dove Malcolm Wilson e Richard Millener avranno davvero l'imbarazzo della scelta su chi affiancare a Teemu Suninen.