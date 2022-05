WRC | Al Rally Portogallo ecco le nuove Pirelli Scorpion da terra

Carica lettore audio

A un mese dal Rally di Croazia, in questo fine settimana torna il WRC con il quarto appuntamento della stagione 2022: il Rally di Portogallo. Non sarà un evento qualunque, perché sarà il primo della stagione su terra e vedrà ancora sfidarsi Sébastien Loeb e Sébastien Ogier. Uno contro l'altro. Ma ci sarà ancora di più, perché Kalle Rovanpera dovrà aprire tutte le prove del venerdì essendo il leader del Mondiale e davvero in tanti proveranno ad approfittarne per ridurre le distanze da lui.

Il Rally del Portogallo sarà importante anche dal punto di vista delle gomme, perché Pirelli porterà al debutto le nuove mescole Soft e Hard delle Scorpion, le gomme realizzate appositamente per gli sterrati e le vetture Rally1 ibride, che da quest'anno hanno sostituito le WRC Plus.

Le nuove coperture saranno chiamate a resistere alle strade sterrate e veloci, ma anche tecniche del Portogallo. I piloti affronteranno fondi misti, tra terra sabbiosa e morbida, che conferisce poca aderenza, sino a zone più difficili e insidiose che presentano anche diverse rocce taglienti.

A rendere tutto più complesso ci sarà il meteo, che potrebbe regalare pioggia e, dunque, strategie differenti dal punto di vista delle gomme. Anche quelle da bagnato potrebbero così avere un ruolo molto importante, per non parlare poi della seconda giornata di gara, quella di venerdì, dove i piloti dovranno fare a meno del service di metà giornata, ma solo della Tyre fitting zone per scegliere le mescole per il giro pomeridiano.

Scorpion KX WRC: questa è la gomma dedicata alle Rally1 ibride da Pirelli ed è disponibile in 2 mescole: Soft e Hard. Tutte e due sono state aggiornate per questa stagione con strutture rinforzate rispetto al modello della passata stagione e un design ottimizzato per il peso e la coppia extra offerta dalle vetture ibride.

Per quanto riguarda il Rally del Portogallo, la Hard sarà considerata la mescola principale, in grado di offrire resistenza alle superfici più abrasive. La Soft, invece, garantirà un'alternativa importante per le prove con meno grip, condizione causata da temperature basse e umidità.

Parla Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli

"Come primo rally della stagione su sterrato, il Portogallo sarà un grande test per il team e le loro nuove vetture. Sarà anche la prima occasione per vedere come si comporteranno sulla superficie prevalente nel Mondiale", ha dichiarato Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli.

"Per noi sarà la prima occasione di utilizzare le nuove mescole Hard e Soft delle nostre gomme Scorpion KX WRC. Questi pneumatici combinano ciò che abbiamo imparato durante la nostra prima stagione di ritorno di WRC, ma hanno in aggiunta ulteriori accorgimenti per adattarsi al meglio alle richieste delle nuove vetture Rally1".

"La base dura e rocciosa delle tappe in Portogallo fa sì che la mescola dura sia la scelta principale, ma possiamo anche aspettarci che la mescola morbida sia particolarmente scelta per i primi giri delle tappe, soprattutto in caso di pioggia. In Portogallo troveremo un'ampia gamma di condizioni meteo, ma anche di superficie, quindi dovrebbe fornire un buon test a tutto tondo per le nostre gomme".

L'allocazione gomme per pilota

Pirelli porterà in Portogallo circa 2.400 gomme, 520 di queste per la classe top del WRC, la Rally1. Ogni pilota al volante di una vettura Rally1 ibrida potrà utilizzare un massimo di 28 gomme durante il rally, Shakedown compreso.

Ogni equipaggio al volante di una vettura Rally1 ibrida potrà scegliere le 28 gomme per la gara dalle seguenti mescole a disposizione:

24 Scorpion KX WRC HA (Hard)

8 Scorpion KX WRC SA (Soft)