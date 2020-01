WRC, Adamo: "Neuville sopperisce al gap che c'è con Toyota"

Una volta tagliato il traguardo della Power Stage da parte di Thierry Neuville, Il team Hyundai e il suo team director Andrea Adamo hanno potuto liberarsi di tutta la tensione accumulata e festeggiare la stupenda vittoria del belga al Rallye Monte-Carlo.

Per Hyundai è stato il miglior modo possibile di iniziare il Mondiale Rally 2020, specialmente dopo aver vinto il titolo Costruttori pochi mesi fa. Il successo è stato frutto di una i20 migliorata nel corso dell'inverno con alcune novità dal punto di vista aerodinamico e meccanico (sospensioni), ma anche di un fine settimana perfetto di Neuville.

Il belga aveva chiuso il 2019 con una vittoria di spessore al Rally di Catalogna e ha ripreso nel 2020 con un'altra prestazione di alto livello, portando a casa rispettivamente la vittoria numero 12 e 13 della sua carriera nel WRC.

"Sin da quando sono a capo del team Hyundai, sono stati Thierry e Nicolas (Neuville e Gilsoul, ndr) che hanno sempre colmato il gap che abbiamo da Toyota", ha dichiarato Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, al termine del Rallye Monte-Carlo.

"Dal Rally di Catalogna, dal mio punto di vista, e non l'ho mai detto a loro, loro hanno raggiunto un altro livello di fiducia".

"Dalla Catalogna, là e poi anche nei test hanno fatto miglioramenti continui. Direi che in questo fine settimana, forse, sono stati anche più tranquilli di me. Loro mi hanno aiutato a calmarmi. Per me lo scorso fine settimana è stato un po' sotto sopra".