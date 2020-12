WRC, ACI Rally Monza Italia: la neve copre le speciali!

L'ACI Rally Monza Italia chiuderà questo fine settimana il WRC 2020. Lo farà come gara davvero atipica per il Mondiale, con 2 giornate su 3 di gara da disputare in autodromo. Una gara insidiosa, tutt'altro che scontata, come ha raccontato a Motorsport.com Tiziano Siviero, responsabile del percorso dell'ACI Rally Monza Italia.

A complicare ulteriormente la situazione, o meglio, a renderla ancora più incerta, è stato il meteo. Nella giornata di oggi, sia a Monza che nel bergamasco - dove si terranno le prove "ordinarie" del sabato, fuori dall'autodromo - è scesa copiosa la neve, che ha imbiancato il panorama e le prove speciali.

Come potete vedere dalle foto scattate dall'equipaggio italiano formato da Umberto Scandola e Guido D'Amore (Hyundai Rally Italia Team) e quello norvegese composto da Mads Ostberg e Torstein Eriksen durante le ricognizioni odierne, le prove disegnate nella provincia di Bergamo sono completamente innevate.

Ricognizione dell'ACI Rally Monza Italia Photo by: Mads Ostberg

Queste, così come le stage in autodromo, saranno pulite dagli spazzaneve per permettere il corretto svolgimento della gara. Inoltre gli equipaggi potranno usare gomme da neve non chiodate.

A permettere l'utilizzo di queste mescole è stata una modifica fatta al regolamento negli ultimi giorni. Ogni equipaggio avrà diritto a 8 gomme da neve non chiodate.

L'allocazione per i piloti con priorità P1 sarà la seguente: 24 gomme dure Michelin (Pilot H5), 18 Soft (Pilot Sport S6) e 12 gomme da bagnato (Pilot Sport FW3), ma anche le 8 gomme da neve non chiodate (Pilot Alpin A4) in aggiunta.