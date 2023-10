WRC | Abiteboul: "Lappi confermato? Sono successe cose. Vediamo"

Hyundai Motorsport ha messo a segno il colpo di mercato più clamoroso del 2023 riportando ad Alzenau dopo una sola stagione Ott Tanak, campione del mondo WRC 2019 per formare di nuovo una line up di equipaggi buona a sufficienza per tornare a competere con quella - fortissima - che ormai da anni propone Toyota Racing.

L'estone tornerà per affiancare Thierry Neuville, confermato anche dalla lunghezza del contratto firmato un paio di stagioni or sono. Oltre ai due pluri vincitori di rally a livello mondiale, Hyundai non ha ancora sciolto alcuna riserva riguardo ai nomi dei piloti chiamati a completare la line up della prossima stagione.

Il nome più grosso a essere attualmente senza un accordo per il 2024 è Esapekka Lappi. Il finlandese, sino a ora, ha avuto una stagione altalenante, condita da ottimi risultati e brutti errori (l'ultimo di questi due settimane fa in Cile).

Cyril Abiteboul ha parlato del futuro del finlandese ai microfoni di Motorsport.com, affermando sì di essere soddisfatto di ciò che l'ex pilota di Toyota, Citroen Racing e M-Sport ha portato ad Alzenau, ma anche di come la sua posizione sia in discussione per ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

"Penso che Thierry sia molto forte e abbia un'opinione molto forte di ciò che vuole, ma in una certa misura quando sei stato 10 anni nella stessa squadra fai fatica a proporre nuove idee e concetti. Questo è assolutamente normale e non è una critica a Thierry. Questo è un settore in cui Esapekka è molto forte".

Car of Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 after the crash Photo by: Red Bull Content Pool

"E' arrivato avendo occhi nuovi, con una prospettiva diversa e con modi diversi di impostare la vettura, e questo è stato molto utile. Credo che siamo tutti ansiosi di vedere come ampliare la collaborazione con Esapekka".

"Ma, senza entrare troppo nei dettagli, negli ultimi 2 mesi sono successe molte cose da parte sua. Quindi anche in questo caso ci prenderemo un po' di tempo per capire quale sia la cosa migliore per lui e per noi".

"Sono stato molto trasparente sia con Esapekka che con Thierry e loro capiscono perché stiamo facendo quello che stiamo facendo".

Hyundai è anche in ballo per far correre una quarta vettura nel corso della prossima stagione, ma questa decisione è nelle mani dei vertici della Casa, in Corea.

"La considerazione della quarta vettura è un modo per pensare al futuro a medio-lungo termine, ma ancora una volta è qualcosa che dobbiamo discutere con i vertici della Casa, in Corea".

"Ho detto in un paio di occasioni che vogliamo anche far crescere giovani talenti e questo richiederà del tempo. Chiaramente riportare Ott non è esattamente farlo con un giovane talento, quindi è per questo che vorremmo investire nei giovani sulla quarta vettura. Ma è una cosa che dovrà essere approvata dai nostri vertici", ha concluso Abiteboul.