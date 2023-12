WRC | Abiteboul: "Imiteremo Red Bull, Tanak il nostro Verstappen"

Le ultime due stagioni nel WRC passate da Hyundai Motorsport sono state a dir poco deludenti. Una vettura, la i20 N Rally1, che è stata costretta a inseguire le avversarie sin dalla prima uscita ufficiale, il Rallye Monte-Carlo 2022, sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello dell'affidabilità.

E' tutto? Assolutamente no. Se la vettura non è stata quasi mai all'altezza delle aspettative, anche la gestione del team stesso è stata a dir poco contestabile dopo la separazione da Andrea Adamo, avvenuta al termine della stagione 2021 e dopo 2 titoli Costruttori vinti, i primi da quando Hyundai corre nel WRC.

Julien Moncet ha traghettato il team per un anno, per poi lasciare il posto di comando a Cyril Abiteboul, manager con una lunga esperienza in Formula 1 ma ben distante dal mondo dei rally, tanto da aver bisogno di un affiancamento di chi ha gestito la squadra prima di lui per poter avere il tempo necessario per capire procedure, gestione, pianificazione futura.

A un anno di distanza dal suo arrivo, Abiteboul si è scontrato con la realtà: Toyota Racing è a oggi la miglior squadra in tutti i settori. La GR Yaris Rally1 è veloce e affidabile, è guidata dal parco piloti complessivamente migliore e ha un team capace di far fronte ai (pochi) momenti difficili che nel corso della stagione arrivano per tutti.

Per questo motivo l'ex team principal di Renault ha deciso di prendere come modello un team che, nel corso degli ultimi 2 anni, ha sbaragliato la concorrenza... in Formula 1. Stiamo parlando di Red Bull Racing, vincitrice degli ultimi 4 titoli iridati in 24 mesi, 5 negli ultimi 36 (3 Piloti, 2 Costruttori), con una monoposto e un Max Verstappen imprendibili.

"Nella mia storia nel motorsport, sono sempre stato ispirato dalle organizzazioni che si basano su una strategia vincente, e tutto è guidato dai risultati", ha dichiarato Abiteboul.

Il ritorno in Hyundai di Ott Tanak dopo appena una stagione è stata una mossa corretta, rendendo già più forte la line up piloti del prossimo anno contro una Toyota che potrà disporre sì di Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier, ma solo part-time.

"Penso alla Red Bull e, francamente, se Tanak fosse in Formula 1, sono abbastanza sicuro che guiderebbe per Red Bull Racing".

"E' questa l'ispirazione che voglio portare avanti per Hyundai: vorrei che fossimo la Red Bull Racing del WRC e che Ott Tanak fosse il nostro Max Verstappen", ha affermato in modo ambizioso Abiteboul. Non sarà certo contento Thierry Neuville a sentire queste parole, anche considerando il fatto che se Abiteboul si trova a dirigere il team ad Alzenau è anche per il lavoro fatto dall'entourage del belga, che lo ha voluto fortemente appena 12 mesi fa.

Intanto il team si sta concentrando sulla realizzazione di componenti che possano rendere la i20 N Rally1 più affidabile di quanto non sia stata nel corso del 2023. Queste saranno omologate a breve e faranno il loro esordio dal Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del WRC 2024.

Le novità legate alle prestazioni, invece, si faranno ancora attendere. Il team, attraverso il lavoro di François-Xavier Demaison, è al lavoro per realizzare qualcosa che possa aiutare le i20 N Rally1 a raggiungere il livello delle GR Yaris Rally1.

"I joker che useremo per il 2024 sono molto avanti in termini di sviluppo. Dunque FX ha il completo controllo sulla strategia tecnica per la prossima stagione", ha concluso Abiteboul.