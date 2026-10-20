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WRC 2027 | Modificata la classe Rally1 e aggiunto il Mondiale per i Team. Ecco di cosa si tratta

Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha ratificato diverse novità per il WRC 2027. Dalla nuova classe Rally1, che al suo interno prevedrà anche le Rally2 dotate di Kit aerodinamico ai nuovi campionati dedicati alle vetture. Entra nella piramide WRC anche la Rally6.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 20 ott 2026, 08:14

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WRC 2027: Rally1

Foto di: FIA

Il Consiglio Mondiale del Motorsport FIA si è riunito ieri e ha ratificato novità molto importanti per ciò che riguarda il regolamento del WRC a partire dalla prossima stagione, quando avverrà anche l'introduzione del nuovo ciclo tecnico con l'esordio delle nuove vetture.

Una delle principali novità del documento diffuso dalla FIA è l'istituzione ufficiale della nuova categoria Rally1, che comprenderà le nuove WRC27, ma anche le WRC Kit Cars, ossia le Rally2 che saranno dotate di un kit aerodinamico aggiornato e omologato, composto da nuovo parafango anteriore, un paraurti e un dispositivo aerodinamico posteriore. Entrambe le tipologie di vetture gareggernno all'interno della stessa categoria del WRC, ovvero quella principale.

Assieme alla categoria Rally1 rivista rispetto al passato, nel 2027 entrerà in vigore una struttura differente del campionato. Il Mondiale Costruttori sarà sostituito da un nuovo Mondiale dei Costruttori (Constructors' Championship), che vedrà competere sia le Case automobilistiche che i preparatori indipendenti, entrambi inseriti nella stessa classifica. Per poter concorrere al titolo, i Costruttori dovranno partecipare a tutte le gare della stagione.

L'anno prossimo, inoltre, sarà istituito il Mondiale Team WRC (WRC Teams' Championship) che si disputerà su 7 eventi designati, tra cui una gara obbligatoria fuori dall'Europa e l'ultimo appuntamento della stagione, requisito necessario per poter concorrere al titolo. Sia il Mondiale dei Costruttori che quelli dei Team saranno riservati esclusivamente alle vetture della categoria Rally1 (quindi le WRC27 e le Rally2 dotate di Kit aerodinamico).

WRC 2027: Rally 1

Foto di: FIA

A livello tecnico, il diametro massimo della flangia di aspirazione del turbocompressore (turbo restrictor) passerà da 32 a 33 mm sia per le nuove Rally1 sia per le WRC Kit Cars, garantendo un incremento delle prestazioni del motore per entrambe le tipologie di vetture che gareggeranno nella categoria Rally1.

Le disposizioni approvate dal Consiglio Mondiale dovrebbero consentire alla FIA di introdurre, ove necessario, misure tecniche o sportive per mantenere un’adeguata differenziazione delle prestazioni tra le diverse classi di vetture. Questa flessibilità faciliterà la transizione verso il nuovo regolamento durante le stagioni 2027 e 2028, assicurando che la categoria principale del campionato rimanga competitiva mentre le nuove Rally1 e le WRC Kit Cars aggiornate gareggeranno fianco a fianco.

Categorie WRC: arriva la Rally6

WRC 2027, sistema piramidale

Foto di: FIA

Non cambierà nulla per quanto riguarda le altre categorie del WRC: nel 2027 continueranno a essere presenti WRC2, WRC3 e WRC Masters Cup, ma sarà aggiunta la nuova Rally6.

Con un costo stimato compreso tra 35.000 e 47.000 euro, la nuova categoria Rally6 è stata sviluppata con l’obiettivo di ridurre significativamente i costi necessari per partecipare alle competizioni rallystiche, offrendo ai piloti con budget limitati un percorso accessibile ed economicamente sostenibile per avvicinarsi a questo sport. Derivato in larga misura dal regolamento FR6 della FFSA, il nuovo quadro normativo Rally6 si basa sull’esperienza maturata con l’introduzione della categoria in Francia.

Le nuove vetture a due ruote motrici saranno basate su modelli di serie a quattro posti e potranno essere equipaggiate con un motore turbo da 1,6 litri di serie oppure con un motore aspirato da 2,0 litri. Il rapporto peso-potenza sarà pari a 7,5 kg/CV, equivalente, ad esempio, a 140 CV per una vettura del peso di 1.050 kg.

Per contenere sia i costi d’acquisto sia quelli di gestione, il regolamento prevederà l’impiego di componenti derivati dalla produzione di serie, compresi freni e pneumatici, insieme a cambi convenzionali con schema a H e ammortizzatori da competizione non regolabili. Gli standard di sicurezza saranno comunque equivalenti a quelli delle vetture Rally5-Kit.

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