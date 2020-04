WRC 2022: i team avranno solo 2 motori per macchina?

Anche il WRC, così come molte altre serie di spicco del Motorsport, ha intrapreso una linea che, nei prossimi anni, la porterà a permettere ai team che vi fanno parte di contenere i costi nonostante l'introduzione di un nuovo regolamento tecnico a partire dal 2022 che prevederà l'utilizzo di un motore elettrico da 100 kW che supporterà quello termico.

Proprio il "cuore" a combustione delle prossime vetture 2022 è stato al centro dell'attenzione nel corso delle ultime settimane. Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha infatti fatto sapere che i prossimi motori saranno derivati direttamente da quelli attuali - 1.6 turbo - ma semplificati e con maggiori restrizioni per cercare di contenere i costi.

Tra le misure indicate dal nuovo regolamento si parla di un design semplificato del turbo, di componenti congelate e anche del divieto legato alle valvole di raffreddamento del sistema anti-lag. Ma non solo. La FIA ha anche pensato di ridurre il numero di motori utilizzabili da ogni singolo team per l'intera stagione.

Questo è un punto importante, perché sino al termine di questa stagione ogni squadra può gestire 9 motori, ovvero 3 per vettura se consideriamo che i 3 team impegnati nella massima categoria del Mondiale ne schierano altrettante. Ma a partire dal 2022 questa soluzione sarà modificata.

L'idea è appunto ridurre i costi riducendo anche il numero di unità motrici per singola vettura, quindi solo 2 unità per macchina anche se un team dovesse schierare solo 2 vetture, così come ha fatto Citroen Racing lo scorso anno prima di annunciare il ritiro dal WRC. Questa soluzione dovrebbe consentire alle squadre di risparmiare una quantità di denaro considerevole, se pensiamo che le unità motrici costano all'incirca 150.000 euro l'una.

Qualora l'idea venga approvata, i nuovi motori ibridi dovranno durare più chilometri e garantire un'affidabilità pari a quella degli attuali. Sarà fondamentale capire come procederà l'integrazione del motore elettrico da 100 kW a quelli termici derivanti dagli attuali, ma anche interessante capire cosa permetterà di fare il regolamento in caso di un guasto meccanico al propulsore, ovvero se sarà permesso sostituirlo con una terza unità motrice.

Scorrimento Lista Rally Mexico 2020 1 / 14 Foto di: Marcin Snopkowski Rally Mexico 2020 2 / 14 Foto di: Marcin Snopkowski Rally Mexico 2020 3 / 14 Foto di: Marcin Snopkowski Rally Mexico 2020 4 / 14 Foto di: Marcin Snopkowski Rally Mexico 2020 5 / 14 Foto di: Marcin Snopkowski Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 6 / 14 Foto di: McKlein / Motorsport Images Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 7 / 14 Foto di: Toyota Racing Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 8 / 14 Foto di: McKlein / Motorsport Images Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 9 / 14 Foto di: Toyota Racing Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 10 / 14 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 11 / 14 Foto di: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 12 / 14 Foto di: McKlein / Motorsport Images Gus Greensmith, Elliot Edmondson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC 13 / 14 Foto di: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC 14 / 14 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Video correlati