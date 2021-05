WRC 2021: orari e speciali del Rally Italia Sardegna

A 6 mesi dall'ultimo evento WRC in Italia e 8 dall'ultimo in Sardegna, torna protagonista il WRC sul suolo italiano e, come di consuetudine, lo fa sull'isola dei 4 Mori. Il Rally Italia Sardegna è il quinto appuntamento del WRC 2021, il secondo su sterrato della stagione corrente.

La prima, grande novità è la base della corsa. Questa, dopo diversi anni ad Alghero, si sposta - o meglio, torna - a Olbia. La presentazione della gara e degli equipaggi sarà fatta ad Alghero, ma poi il Parco Assistenza avrà base sulla costa opposta, quella a est.

20 le prove speciali per un totale di 307 chilometri competitivi, così suddivise: dopo lo Shakedown che scatterà giovedì mattina alle 9:01, al venerdì saranno disputate 8 speciali. Si tratta di 2 giri da 4 prove. Stesso programma per il sabato, con il Service di metà giornata a dividere i due giri di stage.

Nella giornata di domenica, quella decisiva per designare il podio e la Top 10, ecco 4 prove speciali. La Power Stage, che assegnerà punti importanti sia per il titolo iridato Piloti che per quello Costruttori, si terrà sulla Aglientu - Santa Teresa 2 di 7,79 chilometri, l'ultima prova delle 20 in programma.

Come al solito Motorsport.com coprirà per intero l'evento, raccontandovi speciale per speciale l'andamento della gara, senza dimenticare le voci dei protagonisti della massima serie rally del motorsport a livello mondiale.

Giorno PS Nome della stage Lunghezza (Km) Orario giovedì SHAKEDOWN Loiri Porto San Paolo 2,89 9:01 venerdì PS1 Filigosu -.Sa Conchedda 1 22,29 08:02 PS2 Terranova 1 14,36 09:02 PS3 Filigosu -.Sa Conchedda 2 22,29 10:47 PS4 Terranova 2 14,36 11:47 SERVICE PS5 Tempio Pausania 1 12,08 14:47 PS6 Erula – Tula 1 14,97 15:47 PS7 Tempio Pausania 2 12,08 17:32 PS8 Erula – Tula 2 14,97 18:32 sabato PS9 Coiluna – Loelle 1 15 08:08 PS10 Lerno – Monti di Alà 1 22,08 09:08 PS11 Coiluna – Loelle 2 15 10:38 PS12 Lerno – Monti di Alà 2 22,08 11:38 SERVICE PS13 Bortigiadas – Aggius – Viddalba 1 14,7 15:10 PS14 Sedini – Castelsardo 1 13,03 16:08 PS15 Bortigiadas – Aggius – Viddalba 2 14,7 17:40 PS16 Sedini – Castelsardo 2 13,03 18:38 domenica PS17 Arzachena – Braniatogghiu 1 15,25 7:33 PS18 Aglientu – Santa Teresa 1 7,79 08:38 PS19 Arzachena – Braniatogghiu 2 15,25 10:09 PS20 Aglientu – Santa Teresa 2 7,79 12:18