WRC 2021: info e orari del Rally del Portogallo

A quasi un mese di distanza dal Rally Croazia, torna il WRC 2021 e lo fa con il quarto appuntamento della stagione, il Rally Portogallo, che sarà anche la prima uscita dell'anno su sterrato dopo aver affrontato le condizioni miste di Monte-Carlo, la neve della Finlandia e l'asfalto croato.

Il Rally Portogallo scatterà il 20 maggio con lo shakedown, per poi dare il via alle ostilità il 21. La gara si concluderà domenica dopo 20 prove speciali, determinando chi sarà il primo vincitore della stagione su terra e dando un quadro più chiaro delle classifiche iridate Piloti e Costruttori.

20 speciali in programma, un solo Service

La cerimonia di partenza sarà svolta giovedì sera a Coimbra, ma la gara scatterà il giorno successivo, venerdì 21, con 8 prove speciali senza Service di metà giornata. Una tappa durissima, lunga 122,88 chilometri, dove la scelta gomme sarà fondamentale.

Nella giornata di sabato i piloti dovranno affrontare due giri sulle medesime speciali, con la chiusura di giornata - la PS15 Porto-Foz - che vedrà salire in cattedra una Super Speciale di 3,30 chilometri. Da segnalare che in questa giornata sarà svolta la prova più lunga del rally, la Amarante di 37,92 chilometri, per ben 2 volte. Questo farà sì che la giornata di sabato sia la più lunga, con 165 chilometri di prove cronometrate.

Domenica, come di consuetudine, sarà l'ultima giornata di gara. 5 le prove speciali. L'attenzione sarà posta sulla celebre Fafe, che sarà disputata 2 volte. La seconda di queste sarà considerata Power Stage. La speciale Montim, seconda di giornata, sarà anche l'unica a essere disputata una volta sola, mentre la Fafe e la Felgueiras ospiteranno 2 giri.

Il Rally del Portogallo sarà dunque lungo 337,51 chilometri cronometrati. Tenendo conto anche dei trasferimenti, il chilometraggio salirà a 1.514,07 complessivi.

Le sfide del rally

In Portogallo sarà molto importante interpretare al meglio i vari fondi che i piloti troveranno nelle speciali. Perché in alcune di queste sarà possibile trovare rocce e solchi, che costringerà i team ad alzare l'altezza da terra.

Sarà molto importante evitare problemi meccanici nella prima e nell'ultima giornata di gara, dunque venerdì e domenica, perché non saranno previsti Service di metà giornata.

Sarà molto importante per i team capire il comportamento delle Pirelli Scorpion da sterrato, che faranno il loro esordio proprio in questo fine settimana in Portogallo. Risulterà fondamentale anche fare la giusta scelta di mescole: montare le Hard o le Soft? Servirà trovare il miglior compromesso per avere il miglior grip possibile, ma anche per gestire l'usura essendoci prove lunghe e tortuose.

Le Speciali e gli orari di gara del Rally Portogallo

Giornata PS Nome Lunghezza (Km) Orario Giovedì Shakedown Paredes 4,6 10:01 Venerdì PS1 Lousa 1 12,35 9:08 PS2 Gois 1 19,51 10:08 PS3 Arganil 1 18,82 11:08 PS4 Lousa 2 12,35 13:31 PS5 Gois 2 19,51 14:31 PS6 Arganil 2 18,82 15:38 PS7 Mortagua 18,16 17:05 PS8 Lousada 3,36 20:03 Sabato PS9 Vieira do Minho 1 20,64 09:08 PS10 Cabeceiras de Basto 1 22,37 10:08 PS11 Almarante 1 37,92 11:24 SERVICE PS12 Vieira do Minho 2 20,64 15:38 PS13 Cabeceiras de Basto 2 22,37 16:38 PS14 Almarante 2 37,92 17:54 PS15 Porto – Foz 3,3 20:03 Domenica PS16 Felgueiras 1 9,18 08:08 PS17 Montim 8,85 08:53 PS18 Fafe 1 11,18 09:38 PS19 Felgueiras 2 9,18 11:04 PS20 Fafe 2 11,18 13:18