WRC 2020, Rally Italia Sardegna: preview, orari e Speciali

Il WRC 2020 si avvicina al momento più caldo della stagione con il Rally Italia Sardegna, penultimo atto di un calendario rivisto a causa della pandemia da COVID-19 e che potrebbe rafforzare le già alte speranze di successo nel Mondiale di Elfyn Evans.

La gara, composta da 16 speciali (e 238,84 chilometri cronometrati), inizierà venerdì con le prime 6 prove. 4 di queste saranno svolte nelle due stage di Tempio Pausania ed Erula-Tula prima del service di metà giornata ad Alghero. Il giro concluderà con due prove previste a Sedini-Castelsardo e Tergu-Osilo.

Lo stesso format sarà usato nella giornata di sabato, con più di 101 chilometri di gara da svolgere. Gran parte di questi saranno svolti nella località di Monte Acuto. Saranno svolte anche le splendide Monte Lerno (dove si trova il mitico Micky's jump) e Coiluna-Loelle. Dopo il service, saranno svolte nuovamente la Sedini-Cstelsardo e Tergu-Osilo.

Domenica, giornata in cui il meteo potrebbe giocare un ruolo fondamentale (è prevista pioggia), le prove si svolgono nei dintorni di Alghero con la Cala Flumini e Sassari-Argentiera. Entrambe saranno svolte per 2 volte. Il secondo passaggio della Sassari-Argentiera sarà considerato come Power Stage e assegnerà punti supplementari ai primi 5 classificati della prova.

Le novità legate all'edizione 2020 del Rally Italia Sardegna sono poche, ma significative. La prima è legata al momento dell'anno in cui si svolge la gara. Solitamente questa è posta all'inizio di giugno, mentre questa volta prenderà il via a inizio ottobre.

Questo significa fare i conti con temperature decisamente differenti rispetto a quelle solite. Saranno più basse e, nel weekend, è prevista una domenica piovosa.

Per quanto riguarda il percorso, invece, significativo lo spostamento, o meglio, il ritorno della stage Tempio Pausania nella giornata di venerdì.

Rally Italia Sardegna 2020 - il programma