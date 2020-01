WRC 2020: il Mondiale parte con le insidie di Monte-Carlo

Finalmente ci siamo. Il WRC 2020 scatta in questo fine settimana, per la precisione il 23 gennaio, con il Rallye Monte-Carlo. Si tratta, almeno sulla carta, della gara più imprevedibile della stagione per questioni atmosferiche, con un tracciato asfaltato che potrebbe presentare ghiaccio, neve e punti insidiosi.

Il percorso

La gara inizierà come al solito giovedì sera con due tappe notturne che nelle ultime stagioni hanno subito fatto selezione. Saranno svolte sulle Alpi e la base della gara sarà a Gap. Importante poi il ritorno dell'apertura della corsa a Monte-Carlo dopo un anno, il 2019, in cui la presentazione è stata fatta nella cittadina natale di Ogier.

Nella giornata di venerdì saranno svolti due giri di tre speciali nella parte sud-est e sud di Gap. La Curbans-Venterol è una delle variazioni rispetto alla prova del 2019. In questa giornata saranno svolti 122,58 chilometri, ossia più di un terzo della distanza competitiva.

Doppio giro anche sabato sulle già ben conosciute Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve e La Bréole – Selonnet. Sono le stesse prove già sfruttate lo scorso anno. Dopo il service finale a Gap, i protagonisti del Mondiale torneranno ad avere come base Monte-Carlo.

Nella giornata finale, domenica, le prove saranno svolte non lontane dal principato. Saranno fatti due passaggi sullo storico Col de Turini nella prova La Bollene-Vesubie - Peira-Cava. Da non dimenticare inoltre anche il doppio passaggio sulla prova La Cabanette - Col de Braus, che fungerà anche da Power Stage.

Le novità 2020

Il 25% delle prove è stato ripensato rispetto all'edizione passata, ma una delle grandi novità è un ritorno al passato, ovvero con la cerimonia di partenza che tornerà a essere svolta nella splendida e suggestiva piazz del Casino di Monte-Carlo.

La prova d'apertura del 2020 mancava dal percorso dal lontano 1994, la Malijai - Puimcichel di 17,47 chilometri. Nella giornata di venerdì sarà svolta la nuova Saint-Clement - Freissinieres di 20,68 chilometri. Questa prova sarà il prologo di quella giornata.

Nella giornata di sabato la prova La Breole - Selonnet non sarà più svolta nell'oscurità della sera, così come avvenuto nel 2019, ma sarà svolta con la luce del giorno. Sarà percorsa per 2 volte nella penultima giornata di gara.

Le sfide del rally

Il Rallye di Monte-Carlo è una gara che si svolge su asfalto ma, come detto, le temperature e le condizioni meteorologiche avranno un ruolo fondamentale.

Sarà fondamentale la scelta delle gomme, perché in alcune prove i piloti potranno trovare ghiaccio, neve, asfalto bagnato o asciutto. A volte, addirittura, tutte queste condizioni in una sola stage. Sarà fondamentale trovare il giusto compromesso nell'assetto, ma anche leggere al meglio le condizioni del percorso prova dopo prova.

Il programma 2020 e le speciali