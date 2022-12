WRC | 10 Rally1 a Monte-Carlo: ben 4 le Toyota Yaris

Carica lettore audio

A poco meno di un mese dal via del WRC 2023, il Rallye Monte-Carlo - prologo del nuovo Mondiale Rally - ha già ricevuto tutte le iscrizioni possibili.

Il numero di 75 equipaggi al via dell'evento è già stato raggiunto e il prossimo 9 gennaio i promotori del rally, l'Automobile Club de Monaco, dirameranno l'entry list ufficiale.

A pochi giorni dal termine del 2022 possiamo però dirvi con certezza che le vetture Rally1 - vertice della piramide del WRC - al via saranno 10.

Tutti e tre i team iscritti alla prossima stagione, dunque i campioni in carica di Toyota Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford prenderanno parte al Rallye Monte-Carlo a pieno organico.

Questo significa che M-Sport, come già annunciato, schiererà Ott Tanak e Martin Jarveoja; Pierre-Louis Loubet e Nicolas Gilsoul; il gentleman driver Jourdan Serderidis e Frédéric Miclotte.

Ott Tänak, M-Sport con Malcolm Wilson, amministratore delegato di M-Sport Photo by: M-Sport

Hyundai Motorsport, invece, potrà contare sul già vincitore a Monte-Carlo Thierry Neuville assieme a Martijn Wydaeghe; Esapekka Lappi e Janne Ferm; Dani Sordo e Candido Carrera (rimarrà fuori dunque Craig Breen).

Chi porterà addirittura 4 Rally1 sarà Toyota Racing. Non potrà mancare e non mancherà il campione in carica Kalle Rovanpera con Jonne Halttunen; così come Elfyn Evans e Scott Martin. Sébastien Ogier darà la caccia al successo sfumato alla penultima speciale nella scorsa edizione assieme al nuovo navigatore Vincent Landais, mentre sulla quarta vettura giapponese ci sarà Takamoto Katsuta.

Nel corso del 2023 Ogier e Katsuta si alterneranno al volante della terza GR Yaris Rally1, ma a Monte-Carlo Toyota ha deciso di fare uno sforzo importante, schierando appunto tutti e 4 gli equipaggi.

Non ci saranno i vincitori dell'edizione 2022 dell'evento che si tiene nei pressi del Principato, ovvero Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche. Il 9 volte iridato terminerà la Dakar il 15 gennaio e le ricognizioni per Monte-Carlo scatteranno il 17. Troppo poco il tempo per arrivare nel Principato ed essere competitivi.

WRC - Monte-Carlo 2023 - i 10 equipaggi sulle Rally1

Team Pilota Navigatore # di gara Toyota Kalle Rovanpera Jonne Halttunen 1 (o 69) Elfyn Evans Scott Martin 33 Sébastien Ogier Vincent Landais 17 Takamoto Katsuta Aaron Johnston 18 Hyundai Thierry Neuville Martijn Wydaeghe 11 Esapekka Lappi Janne Ferm 4 Daniel Sordo Candido Carrera 6 M-Sport Ford Ott Tanak Martin Jarveoja 8 Pierre-Louis Loubet Nicolas Gilsoul 7 Jourdan Serderidis Frédéric Miclotte 9