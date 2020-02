Troppo caldo: Rally di Svezia senza neve

Pensate per un attimo alla classica cartolina del Rally di Svezia: auto di traverso su uno stretto sentiero innevato avvolto dagli alberi, mentre dal posteriore viene lanciata verso il cielo un'infinità di neve. Ecco: proprio la neve sembra essere la grande assente dell'edizione 2020.

Clima anomalo nella regione per essere ad inizio marzo: le temperature sono costantemente sopra lo zero, e della spessa coltre bianca nemmeno l'ombra. La situazione non è rosea nemmeno per i prossimi giorni, con le previsioni meteo che danno cieli sereni.

Nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, gli organizzatori del Rally di Svezia, la FIA ed i promoter del WRC si sono riuniti per arrivare ad una decisione che, per il prossimo futuro, potrebbe vedere lo spostamento dal calendario della data del rally in un periodo dell'anno in cui, si spera, si possa avere la certezza matematica della neve.

Il Rally di Svezia Historic, tuttavia, è già stato cancellato proprio a causa della scarsità di neve, ma una mano ai piloti del WRC potrebbe arrivare dalla Norvegia: nelle zone che ospiteranno alcune delle prove speciali dell'evento, lo strato ghiacciato è fortemente presente, nonostante anche in quel paese le previsioni meteo non siano incoraggianti.

A rischio “terra” sarebbe anche la PS 11/14 Vargasen, sede del mitico Colin's Crest, vera attrazione e ritrovo per gli appassionati.

“Continuiamo ad esaminare ogni possibile modo per consentire al Rally di essere disputato nel migliore dei modi. Questa settimana analizzeremo nuovamente la situazione per giungere ad una conclusione definitiva”, commenta Glenn Olsson, CEO del Rally di Svezia.

Da segnalare come, già nel recente passato, si sia andati incontro ad una situazione analoga al Rally Liepaja dell'ERC.

