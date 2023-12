Video | Momenti selvaggi: il video celebrativo 2023 di Toyota

Toyota Gazoo Racing ha fatto incetta di grandi successi nella stagione 2023 del Motorsport. Titoli Piloti e Costruttori di World Rally Championship, World Endurance Championship, vittoria alla Dakar con Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel e la Toyota GR Hilux, solo per citare quelli più fragorosi.

Un altro anno da ricordare, che certifica ulteriormente come il marchio giapponese riesca a dire la propria - spesso in maniera vincente - su tutti i tipi di terreno.

Lo ha fatto all'inizio del 2023 vincendo la Dakar, risultando la più veloce e affidabile tra sabbia, dune, caldo, condizioni estreme, pietre, insidie.

Si è ripetuta su terra e asfalto che compongono le strade di tutti i giorni, vincendo ancora con distacco entrambi i titoli del Mondiale Rally. Kalle Rovanpera ha firmato il secondo iride Piloti consecutivo dopo una lotta arrivata sino al penultimo atto contro il suo compagno di squadra Elfyn Evans.

Non c'è mai stata storia, invece, per la conquista del Mondiale Costruttori. Troppo competitiva la GR Yaris Rally1 e anche i 4 equipaggi impiegati, con i rivali che hanno raccolto solo le briciole lasciate da un team che ha raggiunto un livello vicino alla perfezione.

Dulcis in fundo l'ennesima annata trionfale nel World Endurance Championship, con la conquista anche della pista in una lotta, quella del WEC, diventata a dir poco aspra, dura, eccitante con l'arrivo di nuove Case nelle classi maggiori (LMh e LMDh) come Ferrari, Porsche, Cadillac. La sconfitta alla 24 Ore di Le Mans è solo un passo falso - certo, doloroso - ma che darà ulteriore motivazione alla Casa nipponica in vista del 2024.

Oltre al video originale che trovate in copertina, potete dare un'occhiata a quello che trovate in calce a questo articolo. Si tratta del "dietro le quinte", il classico making of, che rivela come sia stato girato un video di tale effetto. Guardatelo, non ve ne pentirete.