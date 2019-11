Thierry Neuville chiude in vetta la Tappa 2 del Rally di Catalogna

Thierry Neuville chiude la seconda tappa del Rally di Catalogna nella maniera migliore, vincendo l'ultima prova speciale della giornata, la PS13, e aumentando ulteriormente il suo vantaggio nei confronti dei primi inseguitori.

Il belga è stato autore di una giornata perfetta, in cui ha progressivamente aumentato il suo vantaggio sino a portarlo a 21"5 sul primo degli inseguitori dopo aver preso subito le redini della corsa sin dalla prima prova speciale di oggi.

Dietro di lui c'è Daniel Sordo, bravo a resistere nel pomeriggio agli assalti di uno scatenato Ott Tanak e a proteggere le spalle a Neuville. Inoltre è stato capace di superare un Sébastien Loeb lontano parente di quello ammirato ieri che aveva chiuso la giornata in testa.

Ott Tanak ha invece vissuto una giornata dai due volti. Nella mattinata ha mostrato di non avere un passo adeguato per seguire le tre Hyundai i20 ufficiali, ma poi nel pomeriggio si è avvicinato a Sordo e Loeb, superando il francese e arrivando a 3"1 da Sordo. Lo spagnolo è stato bravo a resistere nelle ultime prove.

Giornata da dimenticare per Loeb, capace di perdere ben 3 posizioni in 7 speciali. Il 9 volte iridato è parso in difficoltà con l'assetto della sua vettura e in extremis ha subito il sorpasso di Tanak, che ora lo precede di appena 6 decimi di secondo.

Dietro i primi 4 le posizioni continuano a essere cristallizzate, con Jari-Matti Latvala quinto con la seconda e ultima Toyota superstite dopo il ritiro di Kris Meeke dovuto a un incidente nella seconda speciale di giornata. Il finnico è lontano ben 21"6 da Loeb, dunque difficilmente potrà ambire a posizioni migliori nella giornata di domani.

Elfyn Evans e Teemu Suninen hanno portato le Ford Fiesta WRC rispettivamente in sesta e settima piazza, ma sono lontanissimi dalla Top 5. Migliora la gara per Sébastien Ogier, tornato in Top 10 grazie ad alcuni ritiri - su tutti quello di Meeke e di Esapekka Lappi - ma anche a guasti come quello al cambio che ha rallentato Takamoto Katsuta.

Per quanto riguarda il WRC2 Pro, grande giornata per Citroen Racing e Mads Ostberg. Il norvegese è in testa alla classifica di classe ed è anche nono assoluto, con un vantaggio di 42"1 sulle due Skoda Fabia R5 Evo ufficiali di Jan Kopecky e Kalle Rovanpera.

Rally di Catalogna - Classifica generale dopo la PS13