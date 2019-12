Tanak non ha dubbi: "Hyundai squadra giusta per altri Mondiali"

Alla conclusione del suo accordo biennale con la Toyota, Tanak ha stupito tutti firmando con la Hyundai e giovedì ha avuto il primo assaggio della sua nuova vettura con un test andato in scena sul versante francese delle Alpi.

L'estone, che andrà a formare uno squadrone con Thierry Neuville, Sebastien Loeb e Dani Sordo, ha detto di essere convinto di essere già in grado di battagliare per il Mondiale.

"Ovviamente, la Hyundai ha vinto il campionato costruttori, quindi non ho dubbi di essere in una buona posizione anche per il prossimo anno" ha dichiarato Tanak al Gala FIA di Parigi.

"Non è mai facile cambiare squadra, ci vuole tempo per sistemarsi, ma credo che avrò tutti gli strumenti di cui ho bisogno per lottare per il campionato. L'obiettivo del prossimo anno è sicuramente lottare per questo".

Quando gli è stato domandato se si è sentito a proprio agio al volante della i20 WRC, l'estone ha risposto: "Sì, lo sono stato!".

Spiegando quali sono stati i ragionamenti che lo hanno portato a decidere di lasciare la Toyota, Tanak ha detto di sentirsi a suo agio con Andrea Adamo, grande capo della Hyundai, ma anche che sentiva che quella della Casa coreana fosse la squadra giusta per provare a conquistare altri titoli in futuro.

"Non è mai facile lasciare una squadra, soprattutto quando hai una vettura come la Yaris" ha detto. "Abbiamo passato due anni fantastici e la macchina è migliorata. Le prestazioni ci sono, non c'è dubbio".

"E' sempre più facile rimanere dove sei, ma sento di avere molte motivazioni per continuare a spingere, inoltre mi piacerebbe avere più di un titolo in bacheca".

"Durante tutto l'anno sono stato in contatto con Andrea Adamo. Sembra il tipo di persona che ti spinge proprio quanto piace a me. Quindi penso che ci sia un buon feeling con lui e il team ha una grande motivazione per fare tutto ciò che serve per lottare per il Mondiale".

"La mia sensazione era questa, che fosse la squadra giusta per lottare per il Mondiale".

Tanak ha aggiunto che non ci sono stati malumori nei confronti della Toyota.

"E' stata una lunga trattativa ed è rimasta bloccata per molto tempo" ha detto. "Credo che non ci siano rancori e continueremo entrambi a correre, ma l'anno prossimo l'uno contro l'altro".