Tanak: i 4 momenti della carriera che lo hanno portato al titolo

Rally del Messico 2015. Caldo, polvere, Volkswagen Motorsport che è nel pieno del suo dominio nel WRC assieme a Sébastien Ogier. In M-Sport c'è un pilota di talento, si chiama Ott Tanak, ha 28 anni ed è estone come il suo mentore Markko Martin.

A un certo punto della gara rompe una sospensione, l'anteriore destra, e finisce con la Ford Fiesta del team M-Sport in un lago. L'equipaggio, formato da Ott e dal connazionale Raigo Molder, esce dalla macchina prima che questa affondi, sebbene con qualche difficoltà di troppo.

Da quel momento il video dell'incidente fa il giro del mondo, così come l'hashtag ideato in maniera geniale dal team #TiTanak, che riprende il famoso film di James Cameron "Titanic". Il ragazzo, dunque, diventa sì virale, ma per un incidente.

Il 27 ottobre 2019 Ott Tanak diventa per la prima volta in carriera campione del Mondo Piloti WRC. Da quel 2015 un'escalation incredibile, inarrestabile, sublimata in questa stagione grazie a una simbiosi al limite del perfetto con la Toyota Yaris WRC, vettura che si è cucito addosso grazie a Toyota Gazoo Racing.

Tra l'episodio che avrebbe potuto avere risvolti tragici in Messico e il titolo iridato di domenica scorsa sono passati 4 anni. E Ott Tanak è un pilota completamente differente da quello di allora. Velocissimo, più maturo, regolare, quasi una macchina infallibile. L'esatto contrario del ragazzo biondo con la mascella pronunciata, le poche parole e la medesima espressione in ogni circostanza dell'epoca.

Ma allora cosa è cambiato nella sua vita sportiva in questi 48 mesi che lo ha portato dall'essere scartato da M-Sport a vincere il titolo mondiale con Toyota? Poche cose, certo, ma influenti.

DMACK lo rilancia

Nel 2016 Ott Tanak viene scaricato da M-Sport, che si presenta al via del Mondiale con una line up con un mix di esperienza e gioventù, ma dalle doti velocistiche discutibili formata da Mads Ostberg - pilota che ha vinto una gara in carriera - ed Eric Camilli, giovane francese di belle speranze che ha l'ambizione, ma anche la pressione, di proseguire il filone transalpino di campioni sfornati nell'ultimo ventennio.

Tanak, come dicevamo, passa a un team satellite. E' il team DMACK, che schiera una vettura, una Ford Fiesta, con i colori del marchio di pneumatici. Ott arriva a punti in 9 gare su 13, centra 2 podi e sfiora la vittoria al Rally di Polonia, sfumata per una foratura. Le DMACK erano gomme assai performanti su sterrato, ma all'epoca forse troppo fragili.

In quel frangente, però, Tanak capisce di poter vincere. Di saperlo fare. E quello, mentalmente, è saltare un ostacolo fondamentale.

Un anno per imparare dal migliore

Le prestazioni di Tanak sono così buone che M-Sport si ricrede e lo riporta nel team l'anno successivo, il 2017, ma per Tanak si presenta davanti la sfida forse più difficile della sua carriera. E' infatti il nuovo compagno di squadra di Sébastien Ogier, all'epoca 4 volte campione del mondo in carica arrivato a Cockermouth dopo l'addio di Volkswagen Motorsport a causa della riduzione dei piani sportivi della Casa tedesca dopo lo scandalo "Dieselgate".

Ott deve fare i conti con il migliore. E ovviamente Ogier vince il titolo Mondiale al primo colpo. Tanak, che è un ragazzo sicuramente intelligente, fa tesoro degli insegnamenti del campione di Gap e li mette subito in pratica. Al Rally Italia Sardegna arriva la prima vittoria della carriera, replicata in grande stile sugli asfalti del Rally di Germania.

La stagione si chiude con Tanak al terzo posto nel Mondiale dietro a Ogier e Neuville, ma anche con lo stesso numero di vittorie del compagno di squadra e la consapevolezza di potersela giocare con tutti, oltre ad aver affinato la sua guida e aver carpito da Ogier alcuni aspetti che gli torneranno utili negli anni a venire, sia dal punto di vista mentale che da quello di pilotaggio.

Toyota, la sublimazione di tutto

Non è un segreto che Tommi Makinen volesse Ott Tanak già nel 2017. E riesce a portarlo in Giappone nel 2018. L'estone sceglie il team diretto dal 4 volte iridato finlandese perché pensa che possa essere la miglior via per vincere il titolo iridato.

Nel 2018 raddoppia le vittorie, da 2 a 4, e arriva il titolo Mondiale. Ma è quello Costruttori, che Toyota porta a casa in Australia rompendo un digiuno che durava da quasi 20 anni. Il titolo iridato Piloti è sfuggito per piccole ma decisive sbavature del team e, a volte, dello stesso Tanak. Ma la crescita è stata evidente.

Nel 2019 arriva il momento di raccogliere i frutti, nati da quelle semine fatte nelle ultime 4 stagioni che sono costate fatiche, errori, ripartenze. Tanak vince 6 Rally contro i 3 di Ogier e Neuville. Si ritira una sola volta, in Turchia, centra 9 podi, va a punti sempre tranne in un'occasione. Un percorso praticamente perfetto che lo porta all'iride, supportato da un team cresciuto ogni anno e dalla miglior vettura Plus del WRC, la Yaris.

Martin Jarveoja, più di un navigatore

Lo abbiamo lasciato per ultimo, ma solo per sottolinearne l'estrema importanza. Martin Jarveoja, navigatore estone, ha il ruolo di attore co-protagonista in un film da Oscar, è come la presenza di una grande linea di basso in una ballata rock o la protezione di Gennaro Ivan Gattuso nei confronti di Andrea Pirlo nella Nazionale campione del Mondo 2006 e nel Milan di Ancelotti. Fondamentale.

Le strade di Ott Tanak e Raigo Molder si separano alla fine del 2016, l'anno in DMACK. Accanto al pilota estone arriva un altro connazionale, Martin Jarveoja. Le doti prestazionali di Tanak sono sempre state insite in lui, ma la sinistra inclinazione all'errore lo aveva accompagnato con feroce assiduità. Fino all'approdo di Martin.

Dal 2017 in poi, Tanak si ritira solo 2 volte per incidente. 2 volte in 3 stagioni (41 gare). Di fatto, Ott cambia marcia da quando al suo fianco c'è Jarveoja. E' più sicuro, più veloce, più sereno. Sino a questo 2019 che li incorona giustamente campioni.

4 punti, quattro momenti di una carriera che ha svoltato. Dalle acque stagnanti di un lago messicano, all'ebbrezza del sole catalano che lo ha baciato per primo una volta uscito dalla vettura, lasciandolo solo dopo alla moglie e alla sorella.

Ott Tanak è campione del mondo. Inizia una nuova era nel WRC?