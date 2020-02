Svezia, Shakedown 1: tris Toyota con Rovanpera in vetta

Toyota grandi protagoniste nel primo dei due Shakedown del Rally di Svezia mutilato nel suo percorso nel corso degli ultimi giorni a causa di un meteo a dir poco inclemente e imprevedibile, con l'inattesa mancanza di neve che è stata la reale protagonista sino a questo momento.

Le tre Yaris WRC Plus del team Gazoo Racing hanno ottenuto i primi 3 posti della classifica nella stage di prova Skalla di 7,21 chilometri, svolta su un inusuale fondo sterrato, tanto da far assomigliare lo shakedown a una speciale del Rally di Finlandia e non certo a quello della gara svedese.

Kalle Rovanpera, esordiente in Svezia al volante di una WRC Plus, ha ottenuto il miglior tempo nel quarto dei 4 passaggi effettuati nella prova in 3'57"7, unico pilota ad abbattere il muro dei 4 minuti.

Dietro il giovane finlandese c'è il 6 volte iridato Sébastien Ogier e l'altro pilota ufficiale Toyota, Elfyn Evans. Ogier e il gallese sono staccati tra loro di appena 1 decimo di secondo. Per altro, le Toyota sono state le uniche - assieme a Suninen - a compiere oltre 2 passaggi.

Dietro le 3 Yaris troviamo le prime due Hyundai i20 Coupé WRC ufficiali, quelle di Craig Breen e Ott Tanak. Il nord-irlandese torna titolare dopo parecchi mesi e lo fa in una gara dove ha sempre mostrato il suo talento. Dietro di lui c'è il campione del mondo in carica, che ha comprensibilmente una gran voglia di riscattarsi e mettersi alle spalle il terribile incidente avvenuto nella PS4 a Monte-Carlo.

Takamoto Katsuta, con la quarta Yaris, ha ottenuto il sesto tempo davanti a Teemu Suninen. Il pilota del team M-Sport è stato anche protagonista di un incidente nel suo primo passaggio nella prova. Il finnico ha perso il controllo della sua Fiesta, finendo fuori strada e colpendo con la fiancata sinistra un albero. Fortunatamente è riuscito a ripartire, con appena qualche danno cosmetico alla carrozzeria e al paraurti posteriore.

Il rientrante Jari-Matti Latvala, al volante della quinta Toyota Yaris (ma privata) è ottavo davanti al leader del Mondiale Piloti 2020, Thierry Neuville. Il belga ha compiuto solo 2 passaggi, migliorandosi molto nel secondo e ultimo. La Top 10 è completata da Esapekka Lappi, al volante dell'ultima vettura Plus prima delle R5.

Ricordiamo che l'ormai ex PS1, la Super Speciale Karlstad prevista per questa sera, è stata cancellata per questioni legate al meteo. Per cui sarà utilizzata come Shakedown 2.