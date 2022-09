Steiner: "Colin McRae è il più dotato che abbia mai conosciuto"

Carica lettore audio

L'attuale team principal della Haas F1 ha lavorato al fianco del compianto britannico quando nel biennio 1999-2000 era in Ford M-Sport.

Qui Steiner ricopriva il ruolo di direttore tecnico, dopo essere entrato nel mondo del motorsport come meccanico di rally per il team Mazda nel 1986, prima di passare al Jolly Club Lancia (1991-1996) e in Prodrive nel 1997.

Lavorare al fianco di McRae e Carlos Sainz alla M-Sport è stato l'ultimo impegno di Steiner nel WRC, prima di passare alla F1 con Jaguar nel 2001 e poi in Red Bull (2005-2008), ed ora in Haas dal 2014.

L'altoatesino nel podcast ufficiale del WRC pubblicato questa settimana ha definito lo scozzese, morto in un incidente in elicottero nel 2007, come uno dei piloti col talento più naturale che abbia mai visto.

"Andavo molto d'accordo con Colin, all'epoca credo che tutti lo volessero. Naturalmente c'erano i soldi ed essendo uno scozzese questi erano importanti per Colin, ma non erano tutto e credo che Malcolm (Wilson, capo di M-Sport) sia riuscito a convincerlo sul futuro. Malcolm era lui stesso un pilota, quindi ha potuto spiegare a Colin che idee aveva, ecco perché ha firmato con Ford", racconta Steiner.

"Colin era l'uomo del momento e penso che non ci sarà mai più nessuno come lui. Cioè, c'è sempre qualcuno, ma non ho visto altri con il talento puro che Colin aveva all'epoca".

Per lui tutto era naturale, non doveva sforzarsi per guidare una macchina veloce, era semplicemente forte e basta. Potete dire quello che volete, ma lui sapeva guidare velocemente. Credo che sia stato il pilota più dotato che abbia mai conosciuto".

"Era molto bravo a dare indicazioni. Se qualcosa non funzionava, era molto bravo a dirtelo e diretto".

Colin McRae, Subaru Impreza 555 Photo by: WRC.com

Per Colin tutto era naturale: o funzionava, oppure no, poi il resto era un problema tuo".

"Carlos entrava nei dettagli, mentre per Colin era sì o no, non c'era niente in mezzo. Era bianco o nero. Se il test era buono, era molto piacevole se c'era lui, ma se andava male era il meno divertente che potessi fare, perché si arrabbiava e pensava che stesse perdendo tempo".

Sebbene McRae abbia avuto una carriera basata principalmente sul rally, l'iridato WRC è stato accostato alla F1 grazie a un'esperienza con il team Jordan a Silverstone nel 1996.

A Steiner è stato chiesto se in futuro avrebbe potuto prendere in considerazione l'idea di tornare alle sue origini rallystiche.

"Mai dire mai. L'ho già detto in passato, non ho mai avuto in mente di diventare team principal di F1, ma ci sono arrivato e mi sono fatto strada, quindi non so cosa mi aspetta. Non dico mai niente, tutto può succedere", risponde l'altoatesino.

"Per me, se c'è una sfida o un'opportunità, la colgo. Se c'è qualcosa che trovo interessante, può essere qualsiasi cosa. Non dico che tornerò ai rally o che non lo farò. Non lo so".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images