Skoda svela la Enyaq RS, concept elettrica da gara ispirata alle Rally2

Skoda Motorsport ha presentato un nuovissimo concept di auto da corsa elettrica che ha tratto ispirazione e tecnologia dalla sua auto del Campionato Mondiale Rally Rally2.

Basata sul SUV Enyaq da strada, la nuova Enyaq RS Race è in fase di sviluppo dal 2023 con l'obiettivo di creare un concetto di auto da corsa elettrica che si avvicini alla maneggevolezza della Skoda Fabia RS Rally2.

L'auto è in grado di generare 340 cavalli e una velocità massima di 180 km/h grazie a due motori elettrici abbinati a una batteria da 82 kWh, che sono stati presi dalla vettura di serie.

All'interno, l'auto presenta una cellula di sopravvivenza specifica per i rally, il freno a mano idraulico e la pedaliera è stata presa direttamente dall'auto Rally2.

Le parti in biocomposito, che incorporano fibre di lino sia nella carrozzeria che negli interni, contribuiscono a ridurre il peso della vettura di 316 kg rispetto alla vettura stradale originale.

Skoda Enyaq RS Race Photo by: Skoda Motorsport

Secondo il costruttore ceco, “il progetto mette in mostra le attività di Skoda nel campo del motorsport elettrificato, guidando il progresso verso un futuro più sostenibile”.

“La Skoda Enyaq RS Race è stata sviluppata completamente in casa da Skoda Motorsport. Basata sul modello di serie Enyaq Coupe RS, la vettura presenta un design distintivo con un forte DNA da corsa, un'aerodinamica migliorata e un'accelerazione eccellente”, ha dichiarato Johannes Neft, membro del Consiglio di Amministrazione di Skoda Auto per lo sviluppo tecnico.

“In termini di soluzioni sostenibili, la nuova concept car funge anche da progetto pilota per le future innovazioni nella produzione di serie. Le parti in biocomposito hanno portato a una significativa riduzione di peso e le stiamo sperimentando negli sport motoristici, tra cui l'attuale Skoda Fabia RS Rally2, in vista di una futura implementazione”.

Nel video di presentazione della vettura, il pilota di rally della Skoda Oliver Solberg, che ha guidato la concept car, ha dichiarato: “Devo dire che questa nuova Enyaq RS race è un'auto davvero entusiasmante da guidare".

“Prima di tutto è velocissima e, in secondo luogo, per andare così veloce quest'auto è molto più stabile e sembra più bassa, non è come guidare un SUV, ma è davvero bella e divertente da guidare. È molto più agile e divertente 'giocare' con l'auto".

Skoda Enyaq RS Race Photo by: Skoda Motorsport

“Penso che abbiano fatto un buon lavoro con l'auto da strada per darle una sensazione più da rally”.

Sebbene l'Enyaq RS Race sia attualmente una concept car, il progetto potrebbe indicare la direzione futura della casa automobilistica nel motorsport.

La FIA sta attualmente lavorando per definire il nuovo regolamento del WRC per il 2027, con motorizzazioni EV, ibride e ICE in discussione.