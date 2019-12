Skoda Motorsport chiude il suo programma ufficiale WRC2

C'è una filosofia di pensiero che dice: "Meglio ritirarsi da vincenti che da finiti". Ed è proprio quello che ha fatto Skoda Motorsport. Il team di WRC2 che ha fatto incetta di titoli nel 2019 - ma anche negli anni precedenti - ha deciso di ritirarsi dalla categoria con il team ufficiale e continuare a essere presente solo come marchio in grado di supportare i propri clienti.

Nel tradizionale evento di fine stagione che si tiene a Mlada Boleslav, sede di Skoda, il direttore del programma del marchio Michal Hrabanek ha affermato a più riprese che Skoda Motorsport si sarebbe concentrata in maniera speciale ai suoi clienti per cercare di rafforzare i successi ottenuti sino al termine del 2019 e "continuare a sostenere le giovani promesse".

"Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2019", ha continuato Hrabanek. "Questo è stato possibile solo grazie al forte impegno e supporto del nostro comitato esecutivo, dei nostri ingegneri, dei nostri meccanici e di tutti i dipendenti Skoda che ci supportano, facendo dello sport motoristico una parte importante del nostro DNA".

Pavel Hortek, manager del team, ha confessato a un piccolo gruppo di media - tra cui Motorsport.com - che i piani futuri di Skoda si concentreranno solo sul supporto alla clientela dopo le 328 Fabia R5 vendute e che il programma ufficiale è terminato alla fine di quest'anno.

Per questo motivo Jan Kopecky, campione WRC2 2018 e pluri-campione rally ceco, continuerà a competere solo nel campionato nazionale, anche se supportato al 100% dal marchio. Il suo team, però, non sarà lo stesso che ha vinto campionati piloti e Costruttori nelle ultime stagioni nel WRC2.

"Abbiamo venduto 328 auto e abbiamo molti clienti, non siamo in grado di mantenere tutto questo e anche un team ufficiale. La chiave del nostro addio al WRC2 è aver perso i nostri grandi piloti".

"Pensavamo che sarebbe arrivata Hyundai e che saremmo stati 4 Costruttori, ma non ci piaceva il sistema WRC2. Penso che anche la FIA ne sia consapevole, Il WRC2 dovrebbe essere realizzato per i Costruttori e per team semi-ufficiali. E così via. Con il WRC3 per i piloti privati".

Skoda ha anche celebrato i titoli ottenuti nel WRC2 2019 assieme a Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, giunti al passo d'addio dopo aver firmato per il 2020 e 2021 con Toyota Gazoo Racing. Questo permetterà loro di fare il grande salto nel WRC a partire dalla prossima stagione.