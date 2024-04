Sesks su una Ford Puma Rally1 in 2 eventi del WRC 2024

Martins Sesks, pilota che corre nell'European Rally Championship, farà presto il suo esordio nel WRC al volante di una Ford Puma Rally1 grazie al supporto dei promotori del WRC.

L'accordo prevede che Sesks e il suo navigatore, Francis Renars, correranno assieme in due rally consecutivi. Stiamo parlando del Rally di Polonia, che è tornato in calendario quest'anno e che sarà disputato dal 27 al 30 giugno, e quello successivo in Lettonia fissato dal 18 al 21 giugno.

Oltre a questo, l'equipaggio potrà correre con una vettura Rally1, ma priva di ibrido nella prima uscita in Polonia. Avranno a disposizione il motore elettrico abbinato a quello termico in Lettonia.

Questo sarà possibile grazie alla regola approvata dalla FIA solo di recente, che permette a vettura Rally1 di correre senza ibrido, ma con una zavorra pensata per sostituire il pacchetto elettrico fornito da Compact Dynamics in termini di peso.

Sesks, 24 anni, corre quest'anno al volante di una Toyota GR Yaris Rally2 dopo aver corso al volante di una Skoda Fabia RS Rally2 nel 2023, vincendo per altro proprio i rally di Polonia e Lettonia e concludendo al secondo posto nel campionato alle spalle di Hayden Paddon.

"Sono sinceramente grato, perché è un sogno che si avvera, di unire le forze con l'M-Sport World Rally Team e il promotore del WRC per questa straordinaria opportunità di passare dal livello Rally2 a quello Rally1", ha detto Sesks.

"Devo ammettere che è necessario ripeterlo due volte per credere che presto gareggeremo al fianco dei più grandi piloti del mondo con macchine da Rally1".

Sesks firma il contratto con M-Sport Foto di: Raivo Perševics / Robyworks

"Il viaggio fino a questo punto è stato uno sforzo enorme di molte persone, in particolare della mia famiglia, la cui eredità rallystica risale all'evento inaugurale di mio nonno a Liepaja nel 1965. Ora, 59 anni dopo, ho l'opportunità di partecipare allo stesso rally ma come evento WRC".

"Anche se l'adattamento alle macchine da Rally1 richiederà senza dubbio la nostra attenzione e il nostro impegno, siamo pronti a dare il massimo. Il fatto che ci sia stato affidato il compito di pilotare la prima apparizione non ibrida del Puma Rally1 rende più eccitante per noi vedere cosa ci riserverà il futuro".

Richard Millener, team principal di M-Sport, ritiene che Sesks sia il "candidato perfetto" per far debuttare la nuova versione non ibrida della Puma.

"Sono molto contento di lavorare a questo progetto con Martins e con l'organizzatore del WRC, sfruttando i nuovi regolamenti per il 2024 che ci permettono di far correre le vetture Rally1 senza l'unità ibrida", ha dichiarato Millener.

"Senza contare che si tratta di una soluzione più economica per i piloti clienti, che consente a piloti come Martins di passare al Rally1 in modo più agevole, in modo da ampliare il campo del Rally1".

"Martins ha un curriculum impressionante ed è un candidato perfetto per il debutto di questa nuova strategia non ibrida. È stata una buona occasione per fargli fare un po' di tempo in Polonia prima di gareggiare con l'ibrido completo nel suo evento di casa. Sarà fantastico vedere Martins in grado di guidare le migliori auto da rally esistenti davanti ai suoi tifosi di casa".