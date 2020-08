Sébastien Loeb torna nel WRC per il Rally di Turchia

Sébastien Loeb torna a correre nel FIA WRC in occasione del Rally di Turchia, quinta prova del Mondiale che si svolgerà il weekend del 18-20 settembre.

Hyundai Motorsport ha comunicato gli equipaggi che prenderanno parte all'evento che andrà in scena a Marmaris, schierando la terza i20 Coupé WRC per il 9-volte Campione del Mondo, come sempre affiancato da Daniel Elena.

Loeb aveva gareggiato al Rally di Monte-Carlo a gennaio concludendo in sesta posizione, poi la squadra diretta da Andrea Adamo aveva riproposto le coppie Craig Breen-Paul Nagle e Dani Sordo-Carlos Del Barrio fra Svezia e Messico, prima che la pandemia di Coronavirus fermasse ogni cosa.

In Turchia vedremo come sempre anche gli altri due equipaggi ufficiali della Casa coreana, con Ott Tänak navigato da Martin Järveoja e Thierry Neuville coadiuvato da Nicolas Gilsoul.