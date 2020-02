Rally Svezia, PS2-3: Evans e Tanak iniziano forte

Il Rally di Svezia, mutilato da problemi legati al meteo dovuti alla mancanza di neve sul percorso, ha preso il via questa mattina con la Prova Speciale 2 - a conti fatti la prima, vera speciale che conta per la classifica generale dell'evento pur mantenendo la vecchia denominazione - la Hof-Finnskog 1 di 21,26 chilometri.

A ottenere il miglior tempo è stato Elfyn Evans. Sull'onda dell'ottimo debutto al volante della Toyota Yaris ufficiale a Monte-Carlo, il gallese ha firmato il miglior tempo della prova in 9'43"9, precedendo di appena 1"1 la prima Hyundai i20 Coupé WRC ufficiale, quella di Ott Tanak.

A conferma delle ottime prestazioni già mostrate ieri nei due Shakedown dalle Toyota, Kalle Rovanpera ha siglato il terzo tempo, ad appena 2" netti dal compagno di squadra, ben più esperto. Sébastien Ogier ha portato a 3 le Toyota nelle prime 4 posizioni firmando il quarto tempo.

Il leader del Mondiale Thierry Neuville è quinto. A conti fatti un buon tempo, se consideriamo che nella giornata odierna sarà costretto ad aprire tutte le prove (altre 3) essendo in testa al Mondiale Piloti dopo la vittoria ottenuta il mese scorso a Monte-Carlo.

Dietro al belga della Hyundai ci sono le due Ford Fiesta WRC del team M-Sport, con Esapekka Lappi sesto davanti al compagno di squadra Teemu Suninen. Ci si attendeva una partenza migliore da Craig Breen, solo ottavo. Il nord-irlandese ha faticato molto nella prima metà della prova, per poi trovare un buon ritmo nella seconda parte.

Problemi di gomme anche per Jari-Matti Latvala, solo nono dopo aver ottenuto il miglior tempo nello Shakedown 2 andato in scena ieri sera al posto della PS1. Il finnico, che corre con una Toyota Yaris privata, si è dovuto accontentare del nono tempo davanti a Takamoto Katsuta.

Prima di affrontare la PS3, i piloti potranno sfruttare un cambio gomme per averne di fresche che useranno nelle prossime stage. Una buona notizia per chi ha già sfruttato tanto le gomme nella prima prova di oggi.

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 9'43”9 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +1"1 3 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +2"0 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +2"9 5 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +4"4 6 Lappi/Ferm Ford Fiesta WRC +6"3 7 Suninen/Lehtinen Ford Fiesta WRC +8"2 8 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +9"4 9 Latvala/Hanninen Toyota Yaris WRC +11"9 10 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +13"1

PS3, Tanak al primo scratch con Hyundai

Nella Prova Speciale 3 è arrivato il primo squillo del campione del mondo in carica del WRC. Ott Tanak ha vinto la Finnskogen 1 di 20,68 chilometri, firmando così il primo successo di speciale da quando è diventato pilota ufficiale Hyundai Motorsport.

L'estone ha fermato il cronometro in 10'13"4, precedendo di appena 9 decimi di secondo il leader della classifica generale provvisoria, Elfyn Evans. Il gallese, però, si è visto ridurre il suo vantaggio, ora quantificabile in 2 decimi di secondo.

Bel passo avanti anche per Kalle Rovanpera, che sul fondo ghiacciato - sebbene sia poco innevato - delle prove svedesi si è subito trovato a meraviglia. Il terzo tempo di speciale lo ha portato a confermare la terza posizione nella generale, staccato di 5"3 da Evans dopo aver tenuto alle proprie spalle il compagno di squadra Ogier.

Esapekka Lappi ha iniziato ad aumentare il suo ritmo superando Thierry Neuville nella generale. Ora il finnico è in quinta posizione, anche se il belga della Hyundai è a soli 2 decimi di secondo dal pilota del team M-Sport.

In risalita anche Craig Breen il quale, dopo una partenza non indimenticabile, ha migliorato il suo ritmo superando Teemu Suninen e salendo in settima posizione.

Rally Svezia - Classifica dopo la PS3