Rally d'Australia a rischio: boschi in fiamme sul percorso!

A causa degli incendi, le strade che dovrebbero ospitare la gara conclusiva del Mondiale Rally sono attualmente chiuse al traffico, compreso ai mezzi degli organizzatori dell'evento previsto per il prossimo fine settimana.

Wayne Kenny, direttore di gara dell'evento di Coffs Harbour, ha diffuso il seguente comunicato: "Attualmente ci sono molti incendi boschivi diffusi in varie aree del New South Wales".

"Al momento, non c'è stato alcun impatto significativo sulle strade che utilizzerà il Rally d'Australia. Gli organizzatori sono in stretto contatto con le autorità, che stanno cercando di fornire la miglior assistenza possibile. Tutte le aree forestali in cui dovrà transitare il rally sono state chiuse al traffico come misura precauzionale e questo impedisce l'accesso anche per le attività legate alla gara".

Gli organizzatori della gara non hanno rilasciato ulteriori commenti sugli incendi e sulla situazione che si sta verificando.

Per il parco assistenza di Coffs Harbour non ci sono problemi, ma Motorsport.com ha appreso che gli incendi sono vicini al percorso di diverse speciali dell'evento del mese prossimo. La prima deadline intanto è fissata per martedì, quando dovrebbero iniziare due giorni di ricognizioni.

Con la Pacific Highway chiusa a nord di Sidney, c'erano state delle preoccupazioni anche legate all'arrivo dei materiali a Coffs Harbour, ma al momento pare che la costruzione del parco assistenza stia procedendo senza problemi.

Una fonte tra i team ha dichiarato a Motorsport.com: "Le cose non stanno andando bene al momento. Ovviamente, il rally è molto importante per noi, ma in momenti come questo ci sono altri fattori importanti da considerare".

Nelle prossime ora è previsto un nuovo comunicato da parte di Kenny per un aggiornamento sulla situazione.