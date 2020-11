Rachele Somaschini all’ACI Rally Monza WRC con la Citroen C3 R5

Rachele Somaschini sarà al via dell’ACI Rally Monza 2020, ultimo e decisivo appuntamento stagionale del FIA WRC.

A meno di due settimane dalla buona prestazione sugli sterrati del Tuscan Rewind, la giovane lombarda tornerà al volante della Citroen C3 R5, gestita da Sportec Engineering, in quella che può essere definita come la sua gara di casa, l’ACI Rally Monza, uno dei rally ai quali è più affezionata e in cui vanta il maggior numero di presenze. Quella di quest’anno sarà infatti la quarta partecipazione di Rachele all’evento brianzolo, diventato ormai da qualche anno gara di chiusura per la stagione della portacolori dell’RS Team SSD.



L’edizione 2020 avrà di sicuro un sapore particolare. L’Aci Rally Monza infatti si presenterà in una veste completamente rinnovata, dalla nuova denominazione al formato di gara, che prevede anche una tappa sulle montagne bergamasche, e sarà valido come round conclusivo del Campionato del Mondo Rally (WRC).

Tutti fattori che danno quella motivazione in più alla pilota milanese che, dopo aver preso confidenza con la vettura francese in Toscana, è attesa dalle prove speciali asfaltate del Tempio della Velocità e delle Prealpi Orobiche, affiancata alle note dalla bassanese Giulia Zanchetta che l’ha accompagnata nel FIA ERC 2020.



L’evento monzese, che ha visto il debutto assoluto di Rachele su una vettura di classe R5 nel 2018, quest’anno si presenta in formato Mondiale e a porte chiuse. Situazione del tutto inconsueta per una gara nata per regalare spettacolo ai tifosi.

Per questo motivo alla manifestazione, oltre alla diretta garantita dal servizio web WRC All live e alle dirette social prodotte dall'organizzatore, sarà assicurata un’ampia copertura televisiva in chiaro, frutto dell’accordo di ACI, FIA, e WRC Promoter con la RAI. RAI Sport trasmetterà infatti varie prove speciali live, a partire dalla PS1 del giovedì 3 dicembre e vari saranno anche i servizi dedicati sui TG Nazionali, con l’obiettivo di dare agli appassionati della specialità la possibilità di seguire la manifestazione quasi interamente da casa.



“Sono veramente entusiasta di poter competere, in questa stagione complicata, nell'ACI Rally Monza in versione mondiale – ha dichiarato Rachele – Per me è da sempre un evento a cui partecipo con grande emozione. Ho iniziato ad appassionarmi ai motori da bambina, seguendo mio padre che correva all’Autodromo di Monza, fino a partecipare, insieme a lui, alla mia prima gara in assoluto. Non potrei mai mancare ad un appuntamento così speciale, figuriamoci nell’anno in cui è stato addirittura inserito nel calendario del WRC come gara conclusiva".

"L’obiettivo sarà quello di accrescere la nostra esperienza della C3 R5, che ho guidato per la prima volta al Tuscan Rewind e chiudere al meglio la stagione. Ringrazio tutti gli sponsor che mi supportano e che mi permetteranno di partecipare a questa grande manifestazione. Questa edizione è segnata da un evento doloroso ma anche da una spinta in più: pochi giorni fa è mancato Nicola Imperio, mio carissimo amico e sostenitore, figura esperta, molto nota e amata nel mondo dei rally".

"Nicola, dopo avermi conosciuta ad un evento, ha sposato in toto il mio progetto #CorrerePerUnRespiro destinato alla sensibilizzazione e raccolta fondi per ricerca sulla fibrosi cistica, da cui sono affetta dalla nascita, e ha speso senza riserve tempo ed energie per promuovere questa causa. La sua famiglia, a cui sono molto vicina e a cui esprimo la mia più profonda gratitudine, ha deciso di onorare la sua memoria promuovendo in questo mese una raccolta fondi da destinare appunto alla Fondazione per la Ricerca Fibrosi Cistica".

"La raccolta avviene attraverso una donazione Facebook sulla pagina della Fondazione o con bonifico bancario. Nicola avrebbe voluto seguirmi a Monza, per consigliarmi e sostenermi come ha sempre fatto ma, anziché piangere la sua assenza, so che vorrebbe vedermi impegnata a dare il massimo, in gara come nella lotta della mia vita. Ed è quello che intendo fare."



Saranno 16 in totale le prove speciali che andranno a comporre l’ACI Rally Monza che, tra le altre cose, assegnerà anche il titolo di Campione del Mondo 2020. Si comincia nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre con la corta PS1 di 4.33 Km, corsa interamente all’interno dell’autodromo brianzolo.

Anche la giornata di venerdì vedrà i protagonisti impegnati all’interno del Monza Circuit con 5 PS in programma, mentre al sabato è prevista la tappa forse più impegnativa all’interno della provincia di Bergamo, con i tratti cronometrati: “Selvino”, “Gerosa” e “Costa Valle Imagna” da percorrere due volte prima di tornare in pista per l’ultima fatica di giornata. Domenica 6 dicembre gran finale, di rally e di campionato, con tre prove interne all'autodromo.