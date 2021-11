Preview Rally di Monza: c'è solo una poltrona per due

Siamo alla vigilia dell'ultima tappa del Mondiale Rally 2021: a Monza si assegneranno entrambi i titoli iridati, per un finale che preannuncia incandescente.

Toyota, lato costruttori, ha in mano il titolo: solamente un miracolo sportivo potrebbe consegnare l'alloro a Hyundai. Il costruttore coreano ha un ritardo di 47 punti e per conquistare per la terza volta consecutiva il titolo di campione del mondo, deve sperare in una vera debacle dei nipponici.

Capitolo diverso per la lotta nel mondiale piloti: qui la questione è a due, con Sebastien Ogier leader di classifica tallonato da Elfyn Evans. Il francese ha la chance per chiudere i giochi, ma nelle ultime uscite non è sembrato quella macchina da guerra inarrestabile vista nel corso della carriera