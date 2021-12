Podcast WRC | L’epopea delle WRC Plus, le Gruppo B moderne

1982. In Italia, quell'anno, verrà ricordato in particolar modo per un evento sportivo: la vittoria dei Mondiali di calcio svolti in Spagna. Ma lo sport non si è mai fermato al solo pallone.



C'è chi alla spinta dei muscoli e all'affaticamento dovuto all'acido lattico ha spesso preferito la spinta di un motore e l'eventuale affaticamento dei freni per le violente staccate, magari in discesa, per frenare bolidi che hanno esaltato le folle, ma anche segnato un'era rimasta nella storia del Motorsport, quella delle Gruppo B nel Mondiale Rally...