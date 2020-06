Peter Thul nuovo senior director sport dei promotori WRC

Il WRC attende con fermento la ripresa del Mondiale che potrebbe avvenire nei primi giorni del mese di agosto, qualora venisse inserito nel nuovo calendario 2020 il Rally Estonia. Intanto i promotori del Mondiale Rally continuano nella loro riorganizzazione dello staff.

Questa mattina gli stessi promotori del WRC hanno annunciato che a partire dal 1 agosto 2020 Peter Thul diverrà senior director sport. Un ruolo decisamente importante per i promotori del WRC, perché Thul sarà responsabile della gestione dei collegamenti tra le parti principali che compongono il Mondiale Rally.

Stiamo parlando quindi di un mediatore tra le parti interessate, ossia i dipartimenti sportivi e tecnici della FIA, team, equipaggi e promotori degli eventi che sono nel calendario del WRC.

I promotori stanno riorganizzando la propria struttura interna in vista del 2022, 50esimo anniversario dalla fondazione del WRC in cui saranno introdotte le vetture ibride, le Rally1, che prenderanno il posto delle attuali WRC Plus.

Peter Thul, 57 anni, è una figura nota nell'ambiente dei rally, ma anche nel settore automobilistico. Nel 1993 e nel 1994 ha vinto il campionato tedesco da copilota e, sempre nel 1994, ha sfiorato il titolo europeo rally chiudendo al secondo posto.

Ha anche lavorato nel settore automotive, lavorando a progetti di respiro internazionale, presentazione di veicoli e lancio di nuovi prodotti. Non a caso ha rivestito il ruolo di capo della comunicazione globale prodotto presso Volkswagen dal 2008 al 2016, senza dimenticare l'impegno del marchio tedesco che dal 2013 al 2016 ha preso parte al Mondiale vincendo 8 titoli in 4 anni.

Una volta terminata l'avventura in Volkswagen, Thul ha avviato un'attività in proprio, lavorando però ancora con il gruppo Volksagen nello sport, facendo da responsabile pubbliche relazioni di Skoda Motorsport nel WRC.

Ricordiamo inoltre che, a fine luglio, con tutta probabilità lascerà il suo ruolo di boss dei promotori del WRC Oliver Ciesla. Il manager avrebbe dovuto abbandonare a fine aprile, ma la pandemia da COVID-19 ha fatto sì che accettasse di traghettare il WRC fuori dall'emergenza sanitaria e trovare una quadra per il nuovo calendario 2020 che sarà per altro svelato questa sera, dopo il termine del Consiglio Mondiale del Motorsport.