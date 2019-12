Pedro ancora con M-Sport: correrà nel WRC3 2020 con la FIesta

La notizia era nell'aria, ma finalmente è arrivata l'ufficializzazione da Cockermouth, quartiere generale di M-Sport: “Pedro” ed Emanuele Baldaccini sono stati riconfermati dalla squadra inglese per la stagione iridata del 2020 alla guida della Ford Fiesta MKII.

“E' una grandissima soddisfazione per me poter dare questa notizia - esordisce il pilota bresciano – ci tenevo moltissimo a proseguire questa mia avventura nel Campionato del Mondo Rally con la squadra, anzi la famiglia di M-Sport”.

Per “Pedro” i motori si riaccenderanno molto presto, in quanto con l'accordo è già arrivata anche la convocazione per i test pre Monte-Carlo, prima prova stagionale a cui prenderà parte difendendo i colori di M-Sport nel WRC3. “Con la firma del contratto Malcolm Wilson mi ha proposto le gare a cui terrebbe che partecipassi per la stagione 2020 - prosegue il pilota bresciano – saranno sicuramente sei: il già citato Montecarlo, Portogallo, Italia Sardegna, Turchia e Germania, poi il Catalunya se rientra al posto del Cile e forse anche il Galles".

"Una stagione molto articolata ed impegnativa, ma sono anche tranquillo, perché oltre ad aver avuto la conferma che saranno di nuovo con me l'ingegnere ed il capo meccanico che mi hanno seguito in questa stagione e con cui mi sono trovato benissimo, so che da M-Sport avrò tutto il supporto tecnico ed umano di cui avrò bisogno, quando corri con loro puoi preoccuparti solo di correre al meglio delle tue possibilità e quelle della vettura, avendo sempre alle spalle uno dei migliori team del Campionato del Mondo Rally.”

Per “Pedro” ed Emanuele Baldaccini il countdown è già iniziato: il Rally di Monte-Carlo è alle porte, con la consapevolezza che sarà solo il primo di una bellissima stagione sportiva che li vedrà protagonisti assieme a M-Sport in alcune delle più belle gare del Campionato del Mondo Rally.