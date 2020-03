Neuville: "Il ritiro in Messico? Capita, ma dovremo migliorare"

Per Thierry Neuville il Rally del Messico, terzo appuntamento del WRC 2020, non è certo stato uno dei più memorabili della carriera. A rendere lo scorso fine settimana deludente per il belga non sono state le sue prestazioni o errori di guida, ma un guasto elettrico che nella PS9 lo ha costretto al ritiro mentre si trovava in terza posizione assoluta nella classifica generale e ancora in piena lotta per poter agguantare quantomeno la seconda.

Uno "zero" che probabilmente peserà molto sulla sua rincorsa a quel titolo mondiale che ha sempre accarezzato, ma mai afferrato a fine stagione. Lui, però, non si scompone. Anzi, incoraggia il proprio team a continuare, forte di un inizio di stagione personale davvero di alto livello con la strepitosa vittoria ottenuta a Monte-Carlo e il buon piazzamento in Svezia nonostante sia stato costretto ad aprire tutte le speciali del venerdì.

"Torno a casa dal Messico e sono ancora terzo nel Mondiale, ma anche il pilota Hyundai meglio piazzato nel Mondiale. Alla fine va bene. Ne beneficerò a livello di posizione nella prossima gara, che sarà migliore, anche se, a dire il vero, non so dove sarà la prossima gara che correremo", ha affermato il vice campione del mondo 2019 al termine della corsa americana.

"Sfortunatamente siamo stati fermati da alcuni problemi tecnici nel primo vero giorno di gara e quello che ha rallentato. E' dura da digerire, ma fa anche parte del gioco nel motorsport".

"Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo mostrato di avere la velocità e di poter lottare per la vittoria. Dopo i nostri problemi volevamo tornare a lottare e abbiamo fatto una giornata di sabato molto competitiva".

Neuville si è detto contento di aver ripreso la corsa per essere riuscito così a portare a casa punti molto importanti per il Mondiale Costruttori di Hyundai, ma anche per aver continuato a spingere, per aver fatto vedere a tutti quanto l'equipaggio belga sia veloce e competitivo. Una dichiarazione d'intenti nei confronti degli avversari in vista dei prossimi appuntamenti anche se, a dire il vero, ancora non si sa quando sarà il prossimo a causa della pandemia da coronavirus che sta annullando o rinviando tutti gli appuntamenti del motorsport e dello sport in generale.

"Abbiamo portato a casa qualche punto per il Mondiale Costruttori, e questo è stato importante. E' per questo che siamo rientrati in gara. Abbiamo fatto ottimi tempi, alcuni sono stati i migliori, e questo è sempre molto bello".

"Abbiamo cercato di spingere più forte che potevamo. Assieme, come team, stiamo lavorando duro per evitare che si ripresentino problemi del genere, quelli che abbiamo avuto lo scorso fine settimana, per poi tornare più forti che mai".