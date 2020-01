M-Sport: il pilota per il WRC2 2020 è Adrien Fourmaux

M-Sport ha svelato poche ore fa la propria line up con cui correrà nel Mondiale Rally 2020, ufficializzando l'ingaggio di Esapekka Lappi e la conferma di Teemu Suninen, aggiungendo a loro il promettente Gus Greensmith in 9 dei 13 eventi che formano il calendario del prossimo WRC.

La squadra di Malcolm Wilson e diretta da Richard Millener non si è fermata, perché ha completato il puzzle per la stagione ormai alle porte - scatterà con il Rallye Monte-Carlo il 23 gennaio - annunciando il nome del pilota che correrà nella nuova categoria dedicata a team ufficiali che corrono con vetture R5, ossia il WRC2.

M-Sport ha scelto il 24enne francese Adrien Fourmaux, pilota che ha fatto la sua trafila nel mondo dei rally sempre legato al marchio Ford, seguendo così le orme di Gus Greensmith che, di fatto, andrà a sostituire.

Il navigatore di Fourmaux sarà il belga Renaud Jamoul, mentre il team si è riservato di diffondere le prime novità legate alla seconda Ford Fiesta MKII ufficiale all'Autosport International Show, che si terrà tra pochi giorni a Birmingham.

"Non ho mai lavorato con Adrien prima d'ora, ma ho seguito i suoi progressi e non ci sono dubbi che sia un pilota di talento", ha dichiarato il team principal di M-Sport, Richard Millener. "Questa sarà per lui una stagione molto importante, per la sua crescita. Non vediamo l'ora di lavorare con lui: potremmo vederlo lottare per i vertici della classifica in un buon numero di eventi".

"Sono davvero orgoglioso di rappresentare il team M-Sport nel WRC2 a partire dal 2020", ha dichiarato Adrien Fourmaux. "Ringrazio la federazione francese per avermi aiutato nel corso di questi anni. ora collaborerò con M-Sport, un team conosciuto per essere in grado di aiutare i giovani piloti nel loro sviluppo. Quest'anno correrò in gare che conosco. Spero che questo possa aiutarmi a lottare per i vertici della classifica di categoria".