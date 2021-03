Loeb - Elena: arriva il clamoroso addio dopo 23 anni assieme

9 titoli iridati WRC, diventando l'equipaggio più vincente della storia dei rally (e lo sono ancora, nonostante l'epopea Ogier), un numero infinito di successi al Rallye Monte-Carlo, 79 vittorie complessive nel WRC, che fanno di loro il binomio leggendario, il punto di riferimento per chi c'è e chi verrà nel WRC. Ma anche 2 podi alla Dakar, oltre a svariate vittorie di tappa.

Tutto questo sfumato concretamente con una telefonata fatta ieri mattina da Sébastien Loeb all'amico e collega Daniel Elena. In quella telefonata l'alsaziano ha comunicato al monegasco che non avrebbero più corso assieme alla Dakar. In serata, poi, Loeb ha fatto un breve post sui propri canali ufficiali dei principali social network per ringraziare l'amico dei 23 anni in cui hanno corso assieme.

"Rallye du Val d'Agout 1998, la nostra prima vittoria. L'avvio dei nostri successi ma, soprattutto, l'avvio di un'amicizia indissolubile", ha scritto Loeb nel primo post, per poi proseguire dando la notizia che ha sorpreso, ma forse non del tutto, appassionati e addetti ai lavori.

"Dopo 5 Dakar passate assieme e dopo aver parlato con il team, siamo arrivati alla conclusione che forse sarebbe bene provare qualcos'altro. Con dolore al cuore, io e Daniel Elena non prenderemo parte alla stagione 2022 da compagni di squadra".

"Non è stata una telefonata facile da fare, perché abbiamo passato 23 anni assieme e Daniel è un amico. Non mi restano tanti anni per riuscire a vincere la Dakar, dunque voglio provare a giocarmi tutte le carte a disposizione. Il futuro dirà se questa sia stata una decisione giusta. Ma questo non cambierà il rapporto che ho con Daniel, con cui ho condiviso molte cose".

Elena ha spiegato così il suo stato d'animo dopo essere stato sostituito da Loeb dopo 23 anni: "Ok, mi sono perso durante la prima fase perché stavo scoprendo come funziona il roadbook digitale che ha sostituito quello cartaceo, ma non credo di aver fatto più errori di navigazione degli altri. Abbiamo fatto 2 podi assieme alla Dakar (nel 2017 e nel 2019, ndr) e fose siamo quelli che hanno vinto più tappe delle 4 Dakar a cui abbiamo partecipato".

"Non mi sono stati dati mezzi per lavorare e non hanno tenuto conto di tutte le mie richieste o dei miei consigli. Sono deluso e non capisco", ha concluso Elena.