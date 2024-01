L'Irlanda si avvicina a riavere un evento WRC a partire dal 2025

L'Irlanda vuole tornare a ospitare un appuntamento del WRC. La notizia ha trovato conferme dopo i primi spifferi usciti qualche mese fa e le conferme arrivate nel fine settimana di gara all'Acropoli 2023, in Grecia.

I promotori del WRC non avevano nascosto l'intenzione di Motorsport Ireland di tornare nel WRC dopo aver già avuto uno slot nel 2007 e due anni più tardi, nel 2009, in due edizioni in cui a vincere furono Sébastien Loeb e Daniel Elena.

Dopo l'Acropoli, Motorsport Ireland ha inviato una lettera d'intenti ai propri membri per rendere nota la potenziale offerta al WRC per tornare in calendario, affermando inoltre di essere al lavoro per trovare la giusta collocazione per le prove speciali, il Parco Assistenza, il quartier generale del rally e la sala stampa.

A oggi possiamo affermare che i promotori del potenziale evento hanno trovato tre luoghi e in questo fine settimana si terranno le ispezioni assieme a membri che fanno parte del gruppo dei promotori del WRC. La decisione finale potrebbe essere presa addirittura la prossima settimana e il contratto tra le parti potrebbe essere triennale, così come già affermato da Motorsport Ireland nella lettera d'intenti diffusa.

Secondo RTE Sport, canale televisivo irlandese, Limerick, Kerry e Waterford sarebbero le tre aree individuate, quelle in cui polarizzare l'evento. L'ultima di queste, ossia Waterford, è anche la città natale del compianto Craig Breen, scomparso lo scorso 13 aprile durante un test di preparazione del Rally di Croazia.

"Ognuno di essi potrebbe essere trasformato in un parco assistenza del Campionato del Mondo Rally. Quindi ora siamo arrivati agli ultimi tre e si procederà a un processo di eliminazione nel corso di questa settimana", ha dichiarato a RTE Sport il presidente di Motorsport Ireland, Aiden Harper.

E ha aggiunto: "Sono sicuro che al momento siamo già pronti per il calendario del 2025, 2026 e 2027. Si tratta di un impegno triennale, ma ha la possibilità di crescere fino a sei o nove anni, perché vediamo che in tutto il mondo ci sono Paesi che ospitano eventi del WRC da più anni, e questo non vuol dire che noi non possiamo fare lo stesso".

Motorsport Ireland si è anche confrontata con il governo in merito allo stanziamento di finanziamenti dopo aver presentato richiesta. Harper ha affermato che il finanziamento richiesto per rendere realtà l'evento è pari a 15 milioni di euro.

Nel corso degli ultimi anni, l'Irlanda ha fatto diversi tentativi per riportare il WRC in casa. Ma sono stati tutti falliti a causa della mancanza di fondi stanziati dal governo. Questa volta, invece, potrebbe essere quella buona per realizzare il progetto a partire dal 2025.