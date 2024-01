L'astro nascente Pajari vuole il titolo WRC2 con la Yaris Rally2

Che Sami Pajari fosse in orbita Toyota era ormai chiaro da diverse settimane, ma oggi il finlandese ha annunciato il suo passaggio al team Printsport Racing, team finlandese con cui correrà nella stagione 2024 del WRC dando la caccia al titolo WRC2.

La giovane stella finnica, dopo aver disputato una stagione con il team TokSport al volante di una Skoda Fabia RS Rally2 ufficiale, cambia squadra e vettura in un colpo solo, perché correrà con la nuova e appena omologata Toyota GR Yaris Rally2.

"Sono grato a tutti i nostri partner per l'opportunità di continuare la mia carriera in questo nuovo ed entusiasmante progetto. Un ringraziamento speciale va naturalmente ai miei sostenitori di lunga data, come il nostro partner principale CapitalBox, che credono tutti molto in me. È meraviglioso vedere la nostra collaborazione continuare".

Pajari è stato uno dei piloti che ha provato la Yaris Rally2 nel corso delle passate settimane e ha aiutato Toyota a sgrezzarla, preparandola per l'omologazione avvenuta proprio questo mese.

Photo by: WRC.com Sami Pajari, Enni Malkonen, Toyota GR Yaris Rally2

"Sebbene Toyota abbia prodotto auto vincenti in passato, credo anche nella loro visione del futuro. Per questo motivo ho voluto scegliere questa vettura, soprattutto ora che ho avuto l'opportunità unica di essere tra i primi a guidarla in un evento del WRC".

"Naturalmente sarà interessante poter confrontare le sue prestazioni con quelle delle altre vetture nel primo evento. Tutto sommato, l'opportunità è così bella che ho deciso di coglierla. E' davvero una cosa molto bella", ha proseguito il 22enne.

Non potevano mancare i ringraziamenti di rito a TokSport, team che lo ha schierato nel corso della passata stagione di WRC2.

"E' un rande team, dal quale ho ricevuto un supporto enorme e lezioni molto preziose. E' stato un luogo meraviglioso per la mia crescita come pilota, sotto tutti i punti di vista. Le prestazioni della vettura sono sempre state buone e la nostra collaborazione lo è stata altrettanto. Voglio ringraziare di cuore il team manager Serkan Duru per il tempo trascorso assieme".

Sami Pajari continuerà a essere navigato da Enni Malkonen anche quest'anno. Anche lei ha seguito il pilota nella sua nuova avventura con Printsport Racing e la Toyota GR Yaris Rally2.