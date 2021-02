La Hyundai schiera anche Jari Huttunen in WRC2

La Hyundai Motorsport ha scelto Jari Huttunen per completare la sua formazione che si presenterà al via della Classe WRC 2 nel 2021.

Dopo gli annunci di Oliver Solberg ed Ole Christian Veiby, la terza punta della Casa coreana diretta dall'ottimo Andrea Adamo sarà il finlandese, che assieme a Mikko Lukka sairà a bordo di una i20 R5.

Huttunen lo scorso anno ha vinto la Classe WRC3 con la stessa vettura preparata dal Kowax 2BRally Team, mentre con Hyundai Motorsport Customer Racing già da alcune stagioni svolge il ruolo di collaudatore, tant'è che in questi mesi sta portando avanti il lavoro sulla nuova i20 Rally2 che esordirà appena sarà omologata.

"Sono molto felice di far parte del team WRC 2 di Hyundai Motorsport per il 2021 - ha dichiarato Huttunen - L'anno scorso siamo saliti sul podio del WRC 3 in ogni evento cui abbiamo partecipato, puntando alla vittoria ogni fine settimana. Avremo lo stesso obiettivo nel WRC 2 quest'anno, dato che affronteremo parecchi degli stessi rally con una macchina che conosco bene, e con il team Kowax 2BRally, con cui Mikko ed io abbiamo lavorato molto bene nel 2020".

"Abbiamo tutto per ottenere le stesse prestazioni che ci hanno portato a vincere il titolo nel WRC 3. Non vedo l'ora di iniziare l'Arctic Rally Finland, ma anche gli altri della stagione. Essere compagni di squadra con Solberg e Veiby è fantastico. Sono entrambi piloti molto forti, quindi non vedo l'ora di competere con loro nelle PS. Il mio obiettivo è quello di arrivare a guidare una vettura WRC in un evento del Mondiale, come Oliver in Finlandia, quindi devo pensare che siano un po' miei rivali".

Il Team Principal Adamo ha aggiunto: "Dopo i suoi grandi risultati nel 2020, il passo nel WRC 2 era l'unica strada possibile per Jari. Vincendo titoli nel WRC 3 e in Polonia l'anno scorso ha mostrato un grande ritmo su neve, ghiaia e asfalto, per cui penso che sarà così anche in questa stagione. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per trovare il modo di lavorare con lui e per premiarlo per le sue eccellenti prestazioni, quindi confermare Jari nella formazione WRC 2 di Hyundai Motorsport per il 2021 è fantastico".

"Penso che all'Arctic Rally Finland possa iniziare bene e combattere per il successo. Ora abbiamo tre equipaggi molto interessanti nel WRC 2, con piloti estremamente ambiziosi. Non vediamo l'ora che ognuno di loro possa lottare per il titolo, ma anche lavorare insieme e competere l'uno contro l'altro per migliorare continuamente durante la stagione".