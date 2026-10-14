WRC

Ecco la Fiesta 2027 di M-Sport con il Kit WRC 2027

Un primo sguardo alle nuovissime auto kit Rally2 che saranno protagoniste nel World Rally Championship 2027

Tom Howard

Pubblicato: 14 ott 2026, 15:30

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M-Sport ha offerto un primo sguardo a una vettura kit Rally2 che potrà competere nella classe regina del World Rally Championship il prossimo anno.

All'inizio di quest'anno, la FIA ha annunciato piani per introdurre un concetto che consentirà ai costruttori Rally2 di omologare un kit di aggiornamento, dal costo di €7.500, per offrire una “maggiore parità aerodinamica” tra le vetture Rally2 e le nuovissime vetture WRC27 che formeranno la classe regina del WRC il prossimo anno. Le vetture kit WRC27 e Rally2 sono costruite secondo due regolamenti tecnici separati e dovrebbero produrre livelli di prestazione simili.

Il kit comprenderà nuovi parafanghi anteriori omologati, un paraurti anteriore e un dispositivo aerodinamico posteriore, mentre la vettura perderà anche 10 kg rispetto al suo attuale peso minimo. È stato inoltre recentemente confermato che la vettura utilizzerà un restrittore del turbo da 33 mm.

M-Sport è la prima squadra a impegnarsi nello sviluppo di un kit per aggiornare la sua Ford Fiesta Rally2. Questa settimana il team sta conducendo un test di una settimana con la sua vettura rivista per il 2027 sull'asfalto in Spagna.

Immagini e video del test sono emersi online, rivelando una Fiesta Rally2 completamente bianca, con modifiche chiaramente visibili al paraurti anteriore e all'ala posteriore della vettura. L'ex pilota WRC Matthew Wilson era al volante della vettura durante il test di martedì.

M-Sport prevede di schierare tre vetture kit Rally2 il prossimo anno nel calendario del campionato recentemente ampliato a 15 round. Il team ha appena annunciato una nuova partnership di fabbrica con Ford che inizierà ufficialmente dal 2028, anche se il marchio dell'ovale blu aumenterà il proprio supporto a M-Sport già dal prossimo anno.

Come riportato in precedenza, M-Sport deve ancora confermare la sua formazione piloti per il prossimo anno.

“Non c'è stata alcuna discussione, nessuna decisione [sui piloti]. Finora, la nostra selezione dei piloti si basa su persone che riteniamo abbiano un talento sufficiente per avere l'opportunità di crescere. Dovevano portare un po' di supporto. Ora siamo in grado di trovarci in una posizione leggermente diversa, ma questo non significa che correremo a cambiare tutto dall'oggi al domani", ha detto il team principal Richard Millener quando gli è stato chiesto delle opzioni piloti del team per il 2027 alla finale di stagione del WRC in Sardegna.

“L'obiettivo è vincere nel 2029 con la nuova vettura. Abbiamo due anni per metterci in una buona posizione. Vogliamo persone che si inseriscano nella struttura che abbiamo e nell'ambiente del team, e che aiutino a costruire la squadra attorno a loro. Ma anche che aiutino a realizzare ciò che Ford vuole".

“Dobbiamo ancora sviluppare alcuni giovani talenti, ma dobbiamo avere anche una visione davvero forte e concentrarci sulla vittoria. Questo significa che forse dobbiamo cambiare un po' il modo in cui facciamo le cose".

“Dobbiamo anche pensare alle persone a lungo termine. Questo è già un programma pluriennale, e se lo facciamo nel modo giusto e se funziona, e il piano di Ford Europe prende piede bene, allora il potenziale è infinito. Quindi dobbiamo pensarci adeguatamente, in modo intelligente. Ci prenderemo il nostro tempo".

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