La FIA svela le regole anti-COVID-19 da rispettare per WRC ed ERC

La FIA ha pubblicato nelle ultime ore un documento con le linee guida destinate ai team, ai piloti e a tutto il personale che lavora nel Motorsport per cercare di favorire il distanziamento sociale e scongiurare che possano apparire casi di COVID-19 all'interno delle categorie FIA del Motorsport.

Tra questi ci sono consigli legati anche al WRC. Nel documento si evince come la FIA abbia suggerito di fare speciali più corte, ma ripetute più frequentemente.

Non potevano mancare suggerimenti legati ai service. Questi dovrebbero essere più lunghi per favorire il distanziamento sociale e per garantire che tutte le operazioni sulle vetture possano essere fatte in totale sicurezza.

Zona di cambio gomme e rifornimento dovranno essere uniche e cambierà anche il modo di consegna delle tabelle di tempo. Dovranno essere inviate elettronicamente, con i navigatori che saranno tenuti a rimanere nel proprio veicolo.

Sparisce anche i meet crews, ossia la conferenza davanti ai tifosi. Rimarrù invece la conferenza stampa per i giornalisti.

Ogni membro di ogni team dovrà essere sottoposto a tamponi pre e post gara. Ogni team dovrà dividersi in sottogruppi formati da un equipaggio e i rispettivi meccanici all'interno di ogni squadra. I tamponi saranno effettuati per sottogruppi sia prima che dopo l'evento.