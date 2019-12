Kalle Rovanpera, anche il WRC avrà il suo Verstappen?

Anche il WRC potrebbe avere il suo Max Verstappen. No, non è olandese, ma è figlio d'arte come il talento della Red Bull, è atteso nella categoria maggiore almeno quanto il figlio di Jos lo era in F1 e, come il 22enne che ha chiuso la stagione al terzo posto nel Mondiale Piloti del Circus iridato è atteso nella categoria dei più grandi con fermento. Quasi come se tutti avessero la certezza di avere davanti un predestinato. Come se la sua ascesa verso l'Olimpo dei più grandi dei rally fosse solo questione di tempo. Kalle Rovanpera archivia il 2019 come l'anno perfetto. Dopo aver conquistato titolo WRC2 Pro e aiutato Skoda Motorsport a vincere l'ennesimo iride Costruttori di categoria.

E dire che di tempo, da quando stava sulle gambe di papà Harri mentre guidava alla tenera età di 8 anni, ne è passato proprio poco. Un battito di ciglia e lo abbiamo visto passare dal campionato rally lettone (a cui partecipava perché l'unico senza vincoli d'età per guidare una R5) al Memorial Bettega al Motor Show 2017 che, nemmeno a dirlo, si aggiudicò battendo Teemu Suninen e l'allora adolescente Oliver Solberg (foto in basso a sinistra). Poi dal CIR, sotto l'ala protettiva di Pirelli, Peugeot e Paolo Andreucci (foto in basso a destra), a Skoda Motorsport nel WRC2.

Kalle Rovanpera, vincitore del Memorial Bettega Photo by: Gianni Mazzotta

Tutto questo in poco più di 2 anni. Dov'è passato, ha sempre lasciato il segno. Con una freddezza, una sicurezza e una voglia di imparare non comune. La cosa che più lascia stupiti è la facilità di guida, il controllo della vettura per un ragazzo che ha compiuto da poco i 19 anni. "Un prodigio", dicevano anni fa. Certo, non capita tutti i giorni di vedere un bambino di 8 anni guidare sulla neve con una sicurezza da veterano. Ma un conto è fare traversi con la macchina di papà immortalato da un video divenuto virale su Youtube, un altro è portare sulle spalle il peso di dover fare risultati, e farli in fretta.

Kalle, come papà Harri, parla poco. All'inizio a causa di un inglese stentato e un vocabolario di parole ancora tutto da riempire. Poi perché l'indole dei finlandesi, almeno davanti ai microfoni, è simile per tutti. Forse il solo Jari-Matti Latvala può essere escluso. Ma veste i panni dell'eccezione che conferma la regola. Nel weekend del Memorial Bettega 2017 non può parlare del suo futuro: ha appena vinto in Australia la sua prima gara nel WRC2 al volante di una Ford Fiesta e si è confermato già un asso delle Super Speciali come quella allestita alla compianta Area 48 della Fiera di Bologna, ma non lascia trapelare nulla.

Kalle Rovanpera, Ford Fiesta WRC

Il giorno dopo, al quartier generale di Skoda a Mlada Boleslav, ci appare davanti in tenuta bianco-verde, pronto per la sua prima sfida nel Mondiale. Per di più da pilota ufficiale. Il 2018 è l'anno di apprendistato. Arriva terzo, ma vince 2 gare (Finlandia e Germania) e 52 prove speciali complessive su 8 partenze. Skoda vince il titolo Costruttori e quello Piloti con l'esperto Jan Kopecky, ma nel 2019 il team è preparato per lui. E' lui la punta di diamante e non si fa pregare: 5 vittorie (Cile, Portogallo, Italia, Finlandia, e Galles) su 13 start, 102 stage vinte sulle 195 effettuate, 2 secondi posti, 3 terzi posti a fronte di un solo ritiro avvenuto al Tour de Corse. Un dominio assoluto che lo porta a conquistare il titolo con 3 gare d'anticipo grazie al successo al Rally del Galles Gran Bretagna.

In questi 2 anni è riuscito ad affinare la sua guida su sterrato e a migliorare esponenzialmente su asfalto, vero e proprio tallone d'Achille nelle sue prime uscite al volante di vetture R5. La stagione con Peugeot nel CIR e la prima con Skoda si sono rivelate fondamentali per la sua crescita come pilota, che è andata poi di pari passo a quella che lo ha portato a diventare non certo un uomo – ha pur sempre 19 anni – ma un ragazzo composto, educato e bravo a gestire pressione e media.

Il WRC, lo sanno tutti, è ben altra storia. Di esempi legati a piloti che hanno fatto sfracelli nella categoria inferiore e che si sono persi una volta arrivati nel WRC ne abbiamo tanti, anche nelle ultime stagioni. Solo due piloti sono riusciti ad affermarsi arrivando dal WRC2 dal 2017 a oggi: Esapekka Lappi e Teemu Suninen. Uno è pilota titolare Citroen Racing dopo aver lasciato Toyota. L'altro, più giovane di qualche anno, difende i colori di M-Sport, ma a fine anno sarà libero di rinnovare o trovarsi un altro sedile. Due finlandesi anche loro, figli della scuola dei Flying Finn, ma di risultati, almeno per ora, non se ne sono visti troppi. Lappi ha vinto una gara poco dopo l'esordio, in Finlandia. Suninen ha colto alcuni podi. Ma i protagonisti del WRC rimangono sempre Tanak, Ogier e Neuville.

Toyota, perso Tanak, ha fatto una scelta coraggiosa. Ha investito su un ragazzo non ancora 20enne che di vetture WRC ne ha assaggiate poche. Nel test effettuato due anni or sono al volante della Yaris Plus, Rovanpera stracciò i tempi fatti nello stesso percorso da Latvala e Suninen (all'epoca esordiente nel WRC prima di esordire con M-Sport). Un lampo, che però a Tommi Makinen è bastato per basare il futuro di Toyota (e anche parzialmente il suo) su di lui.

Se ricalcherà le orme di Verstappen in F1 o invece risulterà solo un buon pilota come papà Harri sarà il tempo a dirlo. Ma nel WRC sembra arrivare la prima, vera ventata di cambiamento.