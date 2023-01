Il WRC ritira il numero 43 in onore di Ken Block

Carica lettore audio

Il WRC ha annunciato di aver preso una decisione in seguito all'improvvisa morte di Ken Block, ossia di aver in programma di ritirare il suo numero di gara in segno di rispetto nei confronti dell'ex pilota californiano.

Block, morto in seguito a un incidente in motoslitta sulle nevi dello Utah lo scorso 3 gennaio, verrà ricordato dal WRC togliendo dalla disponibilità presente e futura il numero 43 dalla tabella di quelli disponibili per gareggiare nella massima serie del Mondiale Rally.

Il 55enne ha utilizzato il numero 43 per tutta la sua carriera, incluse le 25 partenze che ha fatto nel WRC dove ha colto un settimo posto al Rally del Messico 2013 come miglior risultato della carriera.

Più che ai risultati nel motorsport, il pilota americano ha raggiunto la notorietà grazie a una serie di video Gymkhana su Youtube, in cui ha raggiunto e superato i 55 milioni di visualizzazioni.

Nel 2022 Block non è riuscito a vincere il titolo rally statunitense per un soffio. Questo è finito nelle mani di Brandon Semenuk. Non è stato sufficiente a Block vincere 4 rally e 65 stage.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato che il ritiro del numero di Block da parte del WRC è stato un tributo appropriato a un pilota definito "Una vera leggenda".

"Dato l'enorme contributo che il nostro grande amico Ken Block ha dato al motorsport e il fatto che fosse tenuto in così alta considerazione da tutto il mondo, è del tutto appropriato che il suo numero 43 venga ritirato dall'uso durante la stagione WRC 2023", ha dichiarato Ben Sulayem.

"Anche se si tratta di un piccolo gesto, speriamo che porti un po' di conforto alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento. Ken era una vera leggenda e il suo ricordo vivrà con noi per sempre".

L'amministratore delegato di WRC Promoter, Jona Siebel, ha aggiunto: "L'impatto che Ken ha avuto sui rally, portando il nostro sport a un pubblico completamente nuovo, non può essere sottovalutato".

"Per Ken il coinvolgimento dei fan era fondamentale e lo ha reso una figura amatissima del WRC. Come sport, ritirare il numero 43 - un numero sinonimo di Ken - è il nostro piccolo segno di rispetto per la famiglia, gli amici e i fan di Ken".