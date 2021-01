Il futuro del WRC si concentra sui produttori cinesi, sulle auto ibride e sull'azione

Il rally ha un fascino duraturo per milioni di persone in tutto il mondo, aggiungendo una ricca diversità alla gamma delle discipline motoristiche. Ma come si presenta il futuro a lungo termine del rally? Per il primo #ThinkingForward del 2021 parliamo con il direttore del WRC Peter Thul delle qualità necessarie per eccellere nei rally, del perché il WRC sostiene la strategia della F1 secondo cui il futuro è rappresentato dai motori ibridi e i biocarburanti e non dagli elettrici e del perché così tanti co-piloti finiscono per gestire squadre e federazioni.

Peter, il WRC è una delle forme più spettacolari del motorsport, puoi riassumere quello che pensi sia il fascino essenziale del rally?

Non voglio dire che i piloti di rally siano i migliori piloti del mondo, ma sono i più versatili. Questo significa che sono in grado di controllare l'auto, in ogni circostanza, le superfici e così via. È puramente spettacolare. Ed è molto vicino agli appassionati, l'area paddock è aperta, i tifosi possono avvicinarsi direttamente ai piloti. La tecnologia è affascinante; si guida fino al limite e queste auto stanno accelerando, come nessun'altra si vede; hanno un cambio a rapporto breve limitato fino a 180 o 200 km/h. E in frenata è davvero incredibile. Se metti qualcuno al posto del copilota in una moderna auto da rally, è ancora più impressionato dalla frenata. È tutto così duro, non è paragonabile a nessuna auto da strada, nemmeno a una sportiva.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Come è cambiato negli ultimi anni lo stile di guida necessario per avere successo nei rally?

La tecnologia ha fatto un enorme cambiamento. Ricordate, ai bei tempi di Walter Rohrl e Hannu Mikkola era una specie di maratona; bisognava far sopravvivere la propria auto sui grandi dossi, sulle superfici ruvide. E ora è uno sprint. È incredibile se vedi la ruota che viaggia su una moderna auto da rally WRC, quanto veloce si può andare su queste strade dissestate e quanta aderenza ha. Qualche anno fa, c'era un intervallo di tempo anche di un'ora tra il vincitore e il secondo. Nel 2018 in Sardegna, il distacco tra Neuville e Ogier era di 0,7 secondi! Vanno tutti al massimo e non c'è un rally in cui qualcuno possa dire "giochiamo di strategia".

Hai iniziato come co-pilota. Sembra che molti ex co-piloti siano passati a ruoli dirigenziali nell'amministrazione dello sport - persone come Jean Todt, David Richards e Daniele Audetto. Cosa le ha dato questa esperienza e perché vediamo co-piloti continuare ad avere ruoli da senior nel motorsport?

Non mi metterei in questo ruolo di co-pilota leggendario, ma penso che siamo ben organizzati, perché un co-pilota è una specie di contabile nella vettura da rally. Un buon co-pilota a bordo significa che il pilota può semplicemente mettere il pedale del freno e andare veloce. Tutto il resto, le cose amministrative, appartengono al co-pilota. I co-piloti sono abituati a lavorare sotto la pressione del tempo e non si può ricordare una decisione. Bisogna prendere una decisione e subirne le conseguenze. Spesso non c'è una seconda possibilità; come se stessi dando una nota, ‘Sinistra, piatta, over crest’, non puoi dire quando sei in aria ‘Forse è un po' più lento!’, perché sei fuori. Questo significa che hai una responsabilità, che puoi gestire la pressione. Penso che non sia male essere stati in un battesimo del fuoco in un'auto da rally, aiuta in alcune situazioni.

Avere immagini dal vivo di un rally è sempre stato un sogno, ma ai tempi delle vecchie trasmissioni televisive è sempre sembrato difficile da realizzare ed è stato reso possibile dalla trasformazione digitale. Ora avete a disposizione una piattaforma OTT diretta al consumatore WRC+ che trasmette dirette dalle on board delle auto da rally. Cosa ha fatto per i fan che seguono e come si costruisce da qui per il futuro?

Significa che un tifoso può alzarsi dal letto la mattina, può semplicemente accedere e assistere all'azione. Non solo abbiamo la copertura delle telecamere on board, ma abbiamo anche informazioni di backup per portare il fascino di uno sport che è molto più difficile da trasportare rispetto alla Formula 1. Inoltre, la copertura televisiva che ora generiamo in tutto il mondo è davvero impressionante.

L'anno prossimo il WRC diventerà ibrido, un po' più tardi rispetto ad altri rami del motorsport, ma il pacchetto sembra piuttosto entusiasmante: potenza di circa 500 cavalli del motore a combustione interna più il sistema ibrido, che suona come un sacco di potenza per qualcosa che scivola sulla ghiaia. Ci parli delle sue speranze per un futuro ibrido.

Prima di tutto dobbiamo guardare alla situazione dell'industria automobilistica in generale. A seguito di uno studio, nel 2013 sono stati in circolazione il 74% dei motori a combustione, il 30% delle auto ibride e circa il 3% delle auto puramente elettriche. L'ipotesi è che tra i 132 milioni di auto vendute sul mercato quest'anno, avremo il 38% di auto a combustione ma avremo il 37% di auto ibride più il 25% di auto elettriche. Quindi è la mossa ideale al momento giusto. E ha due ruoli: in primo luogo queste auto saranno spettacolari, si avrà una coppia aggiuntiva dal motore elettrico a venire, si avrà il recupero, si guadagnerà l'energia. Ma oltre a questo, mostreremo i vantaggi dell'ibrido plug-in; un sistema che è molto intelligente se si è come guidatore che lo carica in modo permanente. In questo modo avremo la vetrina della tecnologia, dimostrando che funziona in ogni circostanza. Inoltre, possiamo educare, perché un ibrido plug-in funziona al meglio se lo si collega e si ottiene l'energia.

Il WRC potrà mai immaginare un futuro tutto elettrico o a idrogeno?

Penso che un mix intelligente di tecnologie nel futuro funzionerà. Questo significa che gli ibridi, i plug-in ibridi e le auto elettriche saranno il futuro a medio termine. So che alcuni tradizionalisti, alcuni fan esitano verso questa nuova elettrificazione. Ma prima di tutto, non abbiamo altra scelta. Per l'autonomia elettrica, credo che ci siano altri format (da competizione), che sono molto più adatti, per esempio il Rallycross è una categoria perfetta; si fanno gare brevi, si può anche andare con una quantità di potenza spettacolare, poi si ricarica. Ma tutto dipende dalla capacità della batteria, dalla velocità di ricarica. Quindi non escluderei nulla al momento.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

E guardando più in là per quanto riguarda il calendario dei rally, qual è l'obiettivo di crescita?

Abbiamo due chiari mercati strategici a cui vorremmo puntare. Innanzitutto gli Stati Uniti sono molto importanti per noi, anche per le persone coinvolte, per i produttori. E di sicuro la Cina. Abbiamo fatto un tentativo alcuni anni fa, non ha funzionato perché c'erano problemi di ogni tipo. Ma noi lo vediamo come un mercato strategico e vogliamo essere presenti in ogni mercato automobilistico importante con il rally.

Il COVID ha rappresentato un duro colpo per i produttori. Abbiamo visto marchi del calibro di Honda, Audi, BMW ai vertici dello sport in F1 e Formula E apportare cambiamenti significativi ai loro programmi di gara. Come si presenta la partecipazione dei costruttori al WRC? E quanto sono importanti per voi?

I costruttori sono molto importanti sotto ogni aspetto, per la competizione per le PR. Siamo felici di avere partner così forti e impegnati con Toyota, Hyundai e M Sport Ford. Abbiamo il chiaro obiettivo di ottenere più produttori e non è un segreto che stiamo puntando alla Cina in futuro; perché non puntare su un grande produttore cinese, soprattutto quando si parla di ibridi plug in? C'è anche un altro produttore giapponese, potenzialmente anch'esso candidato.

Come tutto il Motorsports, il WRC deve affrontare il dibattito sul cambiamento climatico e con un nuovo Presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, sembra che quel dibattito ora accelererà ancora di più. Mi chiedo cosa ne pensi dell'ottica di guidare le auto a combustibile fossile attraverso le foreste? In un mondo attento all'ambiente, dovrà adattare questo sport per prosperare?

Quando un organizzatore fa un rally, è comunque a stretto contatto con le autorità locali. Non si corre in ogni zona del mondo per rispetto della natura, se si vede la Finlandia, la foresta, per esempio, le strade vengono mantenute dopo. E il consumo di carburante ora, è una tecnologia davvero moderna. In collaborazione con noi, la FIA ha appena lanciato una gara energetica sui carburanti sostenibili che non riguarda solo i carburanti sostenibili, ma anche l'impronta complessiva di CO2, tutto ciò che riguarda la ricarica e così via. Quindi siamo chiaramente consapevoli che dobbiamo essere molto forti in questo campo e possiamo farlo grazie allo sviluppo tecnico, alle possibilità che possiamo mostrare. Accettiamo questa sfida e penso che possiamo svolgere il nostro ruolo. Avete visto che la Formula 1 è già passata al carburante sostenibile. Quindi il motorsport è consapevole e abbiamo una forte possibilità di essere in futuro ancora una parte essenziale per le persone.

Peter Thul, WRC Senior Director Sport Photo by: WRC.com

Infine, Peter, quanto pensi che sia positivo il futuro del rally?

Penso che il rally sia sempre qualcosa che ha affascinato la gente. Abbiamo 50 anni di WRC da festeggiare. Il fascino è globale. È uno sport che può anche adattarsi facilmente alle circostanze. Quindi, sì, sono positivo e amo questo sport di sicuro.

