I promotori del WRC stanno pensando di cedere i diritti commerciali

Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa Reuters, il detentore dei diritti commerciali del Campionato del Mondo di Rally sta studiando una potenziale vendita dell'attività.

WRC Promoter GmbH ha acquisito i diritti commerciali del Campionato del Mondo Rally nel 2013. In precedenza, la promozione era gestita da North One Sports, ma il contratto decennale (in vigore dal 2010) con la FIA è stato annullato prima della stagione 2012 quando North One Sports ha dichiarato bancarotta.

L'attuale promotore è di proprietà della Red Bull e di KW25 e, da quando ha acquisito i diritti commerciali del WRC, la società si è occupata dello sviluppo della trasmissione televisiva e via internet.

Dapprima è stato creato WRC+, che offre la trasmissione di tappe selezionate, e la svolta è arrivata nel 2018 con il lancio della piattaforma All Live, dove è possibile seguire tutte le tappe in diretta. Nel 2021, WRC Promoter ha aggiunto al suo portafoglio il World Rallycross, seguito dodici mesi dopo dal Campionato Europeo Rally.

L'agenzia di stampa Reuters afferma, secondo le sue fonti anonime, che i proprietari del WRC Promoter - le già citate Red Bull e KW25 - sono alla ricerca di un acquirente per la società.

Ciò suggerisce che i proprietari stiano cercando di monetizzare la loro proprietà in un momento in cui i diritti commerciali sulle competizioni sportive stanno raggiungendo livelli record.

Red Bull e KW25 stanno collaborando con JPMorgan, una delle più grandi società bancarie del mondo, per trovare un offerente disposto a comprare. I proprietari tedeschi sperano di vendere per circa 500 milioni di euro. Vorrebbero concludere la transazione entro la fine dell'anno.

I colloqui sarebbero in fase avanzata, anche se un'altra fonte anonima di Reuters riferisce che ciò non si tradurrà necessariamente in una vendita.

Secondo le fonti della Reuters, un nuovo proprietario potrebbe contribuire ad aumentare la popolarità del WRC negli Stati Uniti. L'attuale autorità promotrice del WRC desidera da tempo che una tappa del campionato si svolga in America. I piani prevedono un evento nella città di Chattanooga, nel Tennessee, ma i migliori piloti del mondo non saranno presenti prima del 2026.

Quando Motorsport.com ha chiesto all'organizzatore del WRC di commentare la notizia, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“In linea di principio, non commentiamo le voci o le dichiarazioni di terzi, per le quali chiediamo cortesemente la vostra comprensione”, si legge nella dichiarazione.

La notizia arriva dopo che l'organizzatore del WRC ha recentemente concluso un lucroso accordo decennale per ospitare un round del campionato in Arabia Saudita.

Il campionato si sta inoltre preparando a una transizione nei regolamenti tecnici, con l'introduzione di nuove regole a partire dal 2027.