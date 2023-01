Hyundai schiera Suninen e Zaldivar nel WRC2 con la i20 Rally2

Carica lettore audio

Hyundai Motorsport ha annunciato questa mattina il proprio programma dedicato al WRC2 2023 svelando i nomi dei piloti che faranno parte della line up di Alzenau e che saranno chiamati a portare in gara le i20 N Rally2 per dare la caccia al titolo di categoria.

Teemu Suninen e Fabrizio Zaldivar sono i due piloti scelti dalla Casa coreana. Dunque una conferma dopo la stagione scorsa. I due saranno seguiti dal team 2C Competition, che ha già lavorato con Hyundai in passato, ma nella classe superiore.

Il team francese aveva portato in gara una i20 Coupé WRC Plus privata, affidata a Pierre-Louis Loubet e a Vincent Landais, oggi rispettivamente pilota M-Sport Ford e navitatore per Toyota Racing accanto a Sébastien Ogier.

Sia Suninen che Zaldivar salteranno il Rallye Monte-Carlo: la loro stagione scatterà a partire dal Rally di Svezia, previsto dal 9 al 12 febbraio.

Suninen ha già portato alla vittoria la i20 N Rally2 lo scorso anno, trionfando al Rally di Catalogna oltre a cogliere altri due podi: in Estonia e nell'evento finale della stagione, in Giappone. Il finlandese sarà navigato ancora da Mikko Markkula.

"Sono molto contento di tornare in Hyundai Motorsport per un'altra stagione nel WRC2 .La stagione 2023 sarà complessa, ma abbiamo tanto potenziale nella i20 N Rally2. Sono fiducioso di poter vincere più gare e di essere un serio pretendente al titolo".

Fabrizio Zaldivar, Marcelo der Ohannesian, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool

"Dobbiamo spingere ancora per competere per la vetta di ogni eventi, ma vedo che tutti nel team hanno questo obiettivo, vogliamo raggiungere i risultati che meritiamo. Conosco molto meglio la vettura quest'anno rispetto al 2022, dunque non vedo l'ora di capire cosa riusciremo a portare a casa", ha dichiarato Suninen.

Zaldivar è reduce dalla prima stagione nel WRC2, dunque è ancora in una fase d'apprendistato. Nel 2022 ha colto 4 Top 10 nella classe, vincendo 2 prove speciali. Il suo obiettivo sarà continuare a crescere e sarà navigato dall'argentino Marcelo Der Ohannesian.

"Questa stagione spero di migliorare i miei risultati e di continuare le buone pratiche che abbiamo costruito come squadra l'anno scorso. Ormai conosco molto bene la Hyundai i20 Rally2 e questo ci aiuterà a partire con il piede giusto all'inizio della nuova stagione".

"Gli eventi su ghiaia sono quelli che mi vengono più naturali, ma anche l'anno scorso ho fatto dei buoni progressi sull'asfalto. Sarà interessante iniziare questa stagione sulla neve, ma è una sfida che non vedo l'ora di affrontare. Credo che questa stagione sarà la mia migliore fino ad oggi e spero davvero di ottenere risultati di rilievo per aiutare la squadra a vincere il titolo", ha aggiunto Zaldivar.