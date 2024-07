Hyundai: puntare sulle sportive elettriche l'allontana dal WRC?

Non è un segreto che Hyundai Motorsport si sta guardando attorno per capire cosa fare da grande, per capire quale strada prendere in futuro: continuare nel WRC o, invece, lasciare un porto sicuro che ormai conosce molto bene per avventurarsi verso l'ignoto.

Secondo Cyril Abiteboul, team principal e soprattutto presidente del braccio sportivo della Casa coreana, presto i vertici asiatici del marchio faranno sapere la direzione presa.

Ci troviamo quindi in un limbo dantesco in cui si è costretti ad attendere una comunicazione che certamente arriverà, ma non è certo né quando, né il contenuto. Però, c'è un però. Da qualche mese Hyundai ha tracciato la strada per le sue vetture sportive stradali, quelle contrassegnate e riconoscibili dalla sigla "N".

Stiamo parlando delle i20 N - base dell'attuale Rally1 ibrida che corre nel WRC - della i30 N e della Ioniq 5 N. Ma andiamo con ordine.

La i20 N e la i30 N, attualmente dotate di un 1.6 da 204 cavalli e un 2.0 turbo benzina da 280 cavalli usciranno di produzione rapidamente e saranno tolte dal mercato europeo. E allora perché abbiamo parlato della Ioniq 5 N? Perché è la prima vettura con il marchio "N" a essere completamente elettrica, con due motori capaci di erogare un massimo di 650 cavalli.

La Hyundai Ioniq 5 N Foto di: Motor1

La Ioniq traccia la strada che Hyundai ha preso e prenderà nel futuro. L'elettrico sarà il metodo propulsivo dei modelli sportivi per la strada, abolendo di fatto i motori termici.

Il WRC non ha ancora deciso quale sarà il tipo di propulsore che sarà utilizzato a partire dal 2027, ma è certo che non sarà completamente elettrico, senza contare che potrebbe essere depennata anche la soluzione ibrida che è in utilizzo dal 2022.

Dunque, con Hyundai che punta all'elettrico, l'impressione è che la sua storia nel WRC possa essere arrivata al capolinea, in favore di altre avventure nel motorsport più intriganti anche per la qualità del campionato come, ad esempio, in questo momento è il World Endurance Championship.

Ormai da qualche settimana Motorsport.com vi ha svelato come Abiteboul abbia un progetto di portare Hyundai nel WEC con una LMDh. I discorsi con Oreca per il telaio su cui costruire il prototipo stanno proseguendo e quella può essere la via, o una delle vie, che per Hyundai porta il nome di futuro. E, considerando il full electric scelto per i modelli sportivi da strada, chissà che l'elettrico non possa essere parte del futuro anche nel motorsport...