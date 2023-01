Fotogallery WRC | Team e line up Rally1 per il Rallye Monte-Carlo Ecco le livree 2023 delle vetture Rally1 e le line up piloti che si sfideranno per vincere il Rallye Monte-Carlo, prima uscita della nuova stagione del WRC.

Di: Giacomo Rauli , Journalist Toyota GR Yaris Rally1 1 / 21 Foto di: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 2 / 21 Foto di: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 3 / 21 Foto di: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 4 / 21 Foto di: Toyota Racing Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT 5 / 21 Foto di: Red Bull Content Pool Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT 6 / 21 Foto di: McKlein / Motorsport Images Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT 7 / 21 Foto di: Toyota Racing Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT 8 / 21 Foto di: Red Bull Content Pool 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 9 / 21 Foto di: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 10 / 21 Foto di: Hyundai Motorsport 2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid 11 / 21 Foto di: Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Hyundai Motorsport 12 / 21 Foto di: Hyundai Motorsport Esapekka Lappi, Hyundai Motorsport 13 / 21 Foto di: Hyundai Motorsport Dani Sordo, Hyundai Motorsport 14 / 21 Foto di: Hyundai Motorsport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 15 / 21 Foto di: M - Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 16 / 21 Foto di: M - Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 17 / 21 Foto di: M - Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 18 / 21 Foto di: M - Sport 2023 M-Sport Ford Puma Rally1 19 / 21 Foto di: M - Sport Ott Tänak, M-Sport 20 / 21 Foto di: Red Bull Content Pool Pierre-Louis Loubet, M-Sport 21 / 21 Foto di: Red Bull Content Pool