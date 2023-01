Fotogallery WRC | gli scatti più belli del Rallye Monte-Carlo 2023

24h Daytona | Acura e Mercedes firmano grandi Pole Position

In Florida bello spettacolo con Blomqvist che centra in extremis il primato sulla ARX-06 di MSR beffando la Porsche di Nasr e la Acura di Taylor tra le LMDh-GTP. In LMP2 imprendibile Keating, LMP3 a Pino (SCM), mentre tra le GTD sono le AMG di WeatherTech e Winward a svettare.